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MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı istifa ederek İzgioğlu’nu destekleme kararı aldı

ADANA HABERLERİ  | 24.09.2020 22:04 | Son Güncelleme

MHP İl Başkan Yardımcısı ve İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş görevinden istifa ederek 26 Eylül’de gerçekleştirilecek olan MHP 13.

MHP İl Başkan Yardımcısı ve İl Kadın Kolları Başkanı Alev Ataş görevinden istifa ederek 26 Eylül’de gerçekleştirilecek olan MHP 13. Olağan Kongresinde aday olan eski İl Başkanı Mustafa İzgioğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. İzgioğlu’na, Kozan ilçe başkanı, Feke Belediye Başkanı ve Feke ilçe başkanı da destek vereceklerini ifade etti.
Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda saat 19.00’da partililer ile bir araya gelen MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, İl kadın kolları başkanı ve il başkan yardımcısı Alev Ataş, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ve Feke ilçe başkanı Fikret Çilingir kongrede aday olan mevcut il başkanı Bünyamin Avcı yerine ikinci aday olan eski İl Başkanı Mustafa İzgioğlu’nu destekleme kararı aldıklarını açıkladılar.
Meclis üyeleri partililer ile bir araya gelerek basın açıklaması yapan MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP kongrelerinin demokrasi şöleni olduğunu ve kazanan kaybeden değil, bayrak yarışı olduğunu kaydederek, “Önümüzde Cumartesi günü il kongresinde iki aday yarışacak. Delege arkadaşlarımız ile biz bugün İlçe yönetimi arkadaşlara karar verdik. Çok demokrat bir şekilde sundum. İsteyen istediğini destekleyebilir dedim ve ilçe yönetim kurulu ile birlikte tek aday üzerinde açıkladık. Adayımız eski il başkanımız olan Mustafa İzgioğlu’nu destekleme kararı aldık. Genel merkezimizin almış olduğu karar ile ikinci adayın seçime katılması ile partililerimiz ile birlikte Mustafa İzgioğlu’nu destekleme kararı aldık. Mustafa İzgioğlu derseniz. Ben isim üzerinde bir iddiam yok, beni bağlayan dava ve hareket. Ben bu seçimin sonucunda üzülende sevinende olmayacak. Çünkü bu bir futbol, güreş maçı değil, burada bir bayrak yarışı var. Delege kimi tercih ederse o başkanımız olacak” diye konuştu.
Feke İlçe Başkanı Fikret Çilingir ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel de Adana il başkan adayı olarak Mustafa İzgioğlu olarak belirlediklerini açıklayarak kongrede İzgioğlu’na destek vereceklerini söylediler.
MHP İl Kadın Kolları Başkanı ve Başkan yardımcısı görevini yürüten Alev Ataş görevinde kalmasının etik olmayacağını ifade ederek mevcut görevlerinden istifa ederek kongrede aday olan Eski İl Başkanı Mustafa İzgioğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

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