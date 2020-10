MHP Antalya Hilmi Durgun ile ‘devam’ dedi

Antalya’da MHP Antalya İl Başkanlığı’nın 13. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. 600 delegeden 576’nın oy kullandığı ve 10 oyun geçersiz sayıldığı kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Hilmi Durgun, 566 oy alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MHP Antalya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’ne, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başgan, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, MHP ve AK Partili ilçe belediye başkanları, delegeler, çok sayıda davetli ile parti üyeleri katıldı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun’un tek aday olduğu kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mesaj, İzzet Ulvi Yönter tarafından okundu. Kongrede bir konuşma yapan İl Başkanı Durgun, tüm teşkilatlarda düzenlenecek kongrelerin ardından 14 Mart 2021 tarihinde büyük kurultayın her zamankinden daha coşkulu, daha birlik ve bütünlük içinde hazırlanılacağını kaydetti. Büyük kongrenin tarihine işaret eden Durgun, “Bu kurultayla yetki alacak merkez kadrolarımız, partimizi cumhuriyetimizin bir asrını dolduracağı 2023 yılına taşıyacak kadrolar olacaktır. Diğer yandan, büyük kurultay, önümüzdeki yıl yüz beşinci sene-i devriyesini idrak edeceğimiz Çanakkale ruhuna da bir çağrıdır. Nasıl ki Çanakkale’de rütbeler, makamlar, unvanlar ve hatta isimler anlamını yitirmiş, her fert önüne ardına bakmadan cepheye koşmuşsa, 2023 yılına giden yolda büyük kurultaya ve sonrasındaki çetin mücadeleye aynı şuur ve vakarla iştirak etmek her birimiz için ülkücü bir erdem olduğu kadar kutlu bir ödevdir de” dedi.