MHP Çankaya İlçe Başkanı Damar güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı Kongresi’nde Başkan Serkan Damar güven tazeledi. Bugün yapılan olağan kongrede tek liste ile gidilen seçimde Serkan Damar, yeniden MHP Çankaya İlçe Başkanlığına seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği başarı mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Başkanı Serkan Damar, "İlelebet yaşayacak olan bu kutlu davamıza, hangi görev ve sıfat ile olursa olsun fazilet, inanç ve kararlılık ve samimiyetle hizmet edeceğiz" dedi.

Başkan Damar, amaçlarının her zaman olduğu gibi Lider Devlet Bahçeli’nin çizgisinden ayrılmadan ülke, ülkü ve Çankaya için ellerinden gelen her şeyi yapmak olduğunu ifade etti. Damar, kongrede yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugün de Türk siyasetinin en köklü hareketidir. Her zaman güçlü bir çimento gibi birliğin ve beraberliğin en önemli adresi olacaktır. Şüphesiz ki, vatanımıza kurulan her türlü tuzağı aşmaya Yüce Allah’ın izniyle muktediriz. Bunun için gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kandan alırız. Bu asil kan ki, asırlardır bu coğrafyayı vatan yapmıştır. Bu asil kanı taşıyan milletimiz canı pahasına vatanı korumuş, bugünümüzün mimarı olmuştur” ifadelerini kullandı.