MHP Ceyhan’da Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi

MHP Ceyhan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Erdoğan Ekli tekrar ilçe başkanı seçildi.

MHP Ceyhan İlçe Kongresi saat 10’da Ceyhan Devlet Bahçeli Spor Tesisleri’nde 400 delegenin katılımıyla yapıldı. Kongreye Adana Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Muharrem Varlı, İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ AK Parti İlçe Başkanı M.İslam Bünül, ilçe başkanları, Ocak başkanları katıldı. Kongre Divan Başkanlığını Adana Millet vekili Ayşe Sibel Ersoy, Divan Üyeliklerini ise Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mustafa Bayar, Yumurtalık ilçe Başkanı Halim Özyürek, Mehmet Fatih Gümüş yaptı.

Kongre, açılış-yoklama ve İstiklal Marşı ile başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı ayakta alkışlandı daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan ilçe Başkanı Erdoğan Ekli, “Sayın Divanım Milletvekilim Belediye Başkanlarım il ve ilçe teşkilatlarımızın başkan ve yöneticileri AK Parti İlçe Başkanı, Ocak Başkanımız Emniyet Teşkilatımız Basınımızın kıymetli temsilcileri 2023 hedefine kararlılıkla dimdik yürüyen lider ülke Türkiye’nin teminatı aziz dava arkadaşlarım 13 olağan kongremize hoş geldiniz şeref verdiniz hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye başladığı konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Değerli dava arkadaşlarım. 1969’un 8-9 Şubat’ında Adana’da yakılan Milliyetçi Türkiye meşalesi, memleketimizin dört bir yanını ışığıyla aydınlatarak ilkelerimizden taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Ülkemizin düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran Sayın Genel başkanımızın liderliğinde ’İstikbal için birlik, İstiklal için dirlik, kazanan Türkiye olacak’ diyerek ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu ve sancılı süreçte bugün burada aramızda bulunan her dava arkadaşımız bu yoldaki dikenlere çalılara ayaklarına takılacak taşlara talip olmuştur zora göğsünü siper etmeyi imkansızlığa kol kanat germeyi tuzakları bozmayı kurulan oyunları yerle yeksan etmeyi kendilerine görev bilmişlerdir. Kıymetli Gönültaşlarıma. Şeytanı kendine yol arkadaşı edinen fitneyi fesadı tek çözüm sayanlarla dün de işimiz yoktu bugünde yok yarında olmayacaktır bu hareketin kuruluş felsefesinde hamurundaki en büyük kudret teslim olmuş bir inanmışlıktır. Bu inanmışlığa halel getirecek bu emanete leke sürecek kimselerin semtimizde ve gönlümüzde de yeri yoktur. Bu şuur ve bilinçle 13 olağan büyük kurultayımıza gittiğimiz bu süreçte gerçekleştirdiğimiz Ceyhan ilçe kongremiz hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.”



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