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MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu belli oldu.Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Develi ilçe kongresi sonrasında güven tazeleyen Yunus Özer’in yönetim kurulu listesi belli oldu.MHP Develi İlçe Başkanlığının Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde:1 YUNUS ÖZER2 ABDULLAH YAZICI3 ADEM ERDEN4 AHMET AYHAN5 ALİ MURAT6 ATALAY KORKMAZ7 BAKİ KURAÇ8 BARIŞ NOYLAN9 BERAT ATİLLA10 BİLGİN ARAR11 BURAK ATAMAN12 EMRAH SOYSAL13 GÖKHAN İNCE14 HASAN ÇİMEN15 İBRAHİM ŞİMŞEK16 KADİR SAVAŞ17 MEHMET AKDAĞ18 MEHMET ŞAFAK19 MUHARREM SABAH20 MURAT HAZIRCI21 MUSTAFA BİRCAN22 MUSTAFA KILIÇ23 MUSTAFA ÖZCAN24 MÜKREMİN ERTEM25 NOMAN USTA26 ORHAN KORKMAZ27 OSMAN AYDINLI28 OSMAN DİKKARTIN29 RAMAZAN AKSOY30 SELÇUK DEMİRKIRAN31 SEYFULLAH KILINÇ32 SÜLEYMAN ÇİÇEK33 TANER SUSAM34 YASİN YILMAZER35 YUNUS ŞAHİN36 YUSUF ÇELİK37 YUSUF TEKİN

MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu belli oldu.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Develi ilçe kongresi sonrasında güven tazeleyen Yunus Özer’in yönetim kurulu listesi belli oldu.
MHP Develi İlçe Başkanlığının Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde:
1 YUNUS ÖZER
2 ABDULLAH YAZICI
3 ADEM ERDEN
4 AHMET AYHAN
5 ALİ MURAT
6 ATALAY KORKMAZ
7 BAKİ KURAÇ
8 BARIŞ NOYLAN
9 BERAT ATİLLA
10 BİLGİN ARAR
11 BURAK ATAMAN
12 EMRAH SOYSAL
13 GÖKHAN İNCE
14 HASAN ÇİMEN
15 İBRAHİM ŞİMŞEK
16 KADİR SAVAŞ
17 MEHMET AKDAĞ
18 MEHMET ŞAFAK
19 MUHARREM SABAH
20 MURAT HAZIRCI
21 MUSTAFA BİRCAN
22 MUSTAFA KILIÇ
23 MUSTAFA ÖZCAN
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25 NOMAN USTA
26 ORHAN KORKMAZ
27 OSMAN AYDINLI
28 OSMAN DİKKARTIN
29 RAMAZAN AKSOY
30 SELÇUK DEMİRKIRAN
31 SEYFULLAH KILINÇ
32 SÜLEYMAN ÇİÇEK
33 TANER SUSAM
34 YASİN YILMAZER
35 YUNUS ŞAHİN
36 YUSUF ÇELİK
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