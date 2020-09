MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”

Balıkesir’in Edremit ilçesine Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; Ülkü Tepe’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Başkan Görmen; “ Ülkü Tepe’nin adı ‘ Ülkü’ diye mi yok sayılıyor. Bizim amacımız muhalefet yapmak değil, milli ve manevi değerlere sahip çıkmaktır. Ülkü Tepe metruk bir alan haline gelmiş, binaların camları kırık, her yer otluk, pislik içerisinde, ağaçlar bakımsız, çeşmelerin muslukları kırık, aydınlatma lambaları talan edilmiş, hayvanat bahçesi diye bir yer artık yok, otopark alanı bele kadar ot içerisinde kalmış. Ülkü Tepe can çekişiyor ama gören yok. Adının Ülkü olması gelmiş geçmiş belediye başkanlarını rahatsız ediyor anlaşılan” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil Görmen; Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci büyük Atatürk anıtının olduğu, gerekli önemin gösterilmediğinin altını çizerek, Edremit Ülkü Tepe’nin terk edildiğini söyledi. Edremit’in en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden, Başkan Görmen; “Ülkü Tepe neden terk edildi. Edremit’in cazibe merkezi olabilecek bir yer neden canlandırılmıyor. Gittim, gezdim gördüm, durum içler acısı. Bu kadar özenle yapılmış Ülkü Tepe metruk bir hal almış durumdadır” dedi.

Gelmiş geçmiş belediye başkanlarının Ülkü Tepe’ye gerekli önemi vermediğini dile getiren Başkan Görmen, “Ülkü Tepe gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. Ülkü Tepede ki amfi tiyatro milattan sonra yapılan Türkiye’deki en büyük tiyatrosudur. Burası yok oldu gitti. Bu Tiyatro 6 bin 800 kişiliktir eskiden buralarda konserler tiyatrolar oynanırdı şimdi yok oldu. Arka tarafta çay bahçeleri vardı. Daha arkada ise hayvanat bahçesi bölümü vardı. Ülkü Tepe botanik ve zooloji parkı olarak tasarlanmıştı. Buraya gelen ziyaretçiler zeytin çeşitliliğini görmek için tüm Türkiye’yi gezmeden 124 çeşit zeytin ağacını aynı anda görme imkanı vardı. Ülkü Tepe’ye geldiğinizde Türkiye’deki tüm zeytin çeşitlerini görebiliyorsunuz. Ülkü Tepe’de Türkiye’deki tüm çam çeşitleri bulunmaktadır. Burada çam, ladin, göknar, sarıçam, karaçam, kızılçam ağaçları çeşitliliğini görebilirsiniz. Bu kadar güzel özelliklere sahip bir yer gözümüzün önünde çürüyüp gidiyor. Şimdi soruyorum, Edremit’i yönetenler Ülkü Tepe için ne düşünüyor, Eski halini canlandırmak bu kadar mı zor, soruyorum buraya ne yapmayı düşünüyorlar?” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Ülkü Tepe’yi bu halde görmek istemediklerini, Edremit’i yönetenlerin bir an önce bu konuya eğilmelerini istedi. Başkan Görmen; “Ülkü Tepe’ye gittiğinizde körfezin üç ayrı ilçesini aynı anda görebiliyorsunuz. Bu yeri tasarlayan Eski Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç başkanımızdır. Ülkü Tepe’nin içinde bulunan tiyatro antik tiyatrolardan esinlenilmiştir. Böyle güzel büyük bir tiyatro yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Ülkü Tepe’nin yok olmasına Milliyetçi Hareket Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Eski revaçta dönemine tekrar gelmesi için elimizden geleni yapamaya hazırız. Biz kuru kuruya siyaset yapmıyoruz. milli ve manevi değerlere, milyarlarca harcanarak yatırım yapılmış bir alanın eski haline geri dönmesini istiyoruz. Gözümüzün önünde Ülkü Tepe’nin yok olmasına, görmemezlikten gelinmesine tepki veriyoruz” dedi.