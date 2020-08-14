YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. MHP Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı başlıyor

MHP Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı başlıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı 15 Ağustos’ta başlıyor.

MHP Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı 15 Ağustos’ta başlıyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında ilçe kongreleri tamamlanacak.
Gaziantep İlçe Kongrelerinde belirlenen adayların, Genel Merkez, İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları arasında yaptığı değerlendirmeler neticesinde, ortak kararla belirlendiği öğrenildi.
15 Ağustos Cumartesi günü divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım’ın yapacağı MHP Oğuzeli İlçe Kongresinde mevcut başkan Muharrem Özsert aday. 15 Ağustos’ta Mevcut Başkan Davut Karabacak’ın aday olduğu MHP Nizip İlçe Kongresine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın Divan Bakanlığı yapacağı öğrenildi. Gaziantep’in en büyük ilçelerinden Şehitkamil’de ise mevcut başkan Aziz Yücel, İl Başkanlığı’na adaylığı dolayısıyla görevi bırakıyor. Şehitkamil Meclis Üyesi olan Avukat Akın Erol Kınacılar ortak kararla tek liste ile aday olacağı resmen açıklandı. 22 Ağustos’ta yapılacak olan MHP Şehitkamil İlçe Kongresine, Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan Divan Başkanlığı yapacak.
MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz resmen açıklama yapmamasına rağmen İl Başkanlığı’na adaylığı nedeniyle görevi bırakacağı ve yerine Şahinbey Belediye Meclis Üyesi, Makina Mühendisi İlker Kızıklı’nın aday olacağı öğrenildi. Divan Başkanlığını Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın yapacağı, Şahinbey İlçe Kongresi 23 Ağustos tarihinde delegelerin katılımıyla gerçekleşecek.
17 Ağustos Araban, Yavuzeli, 19 Ağustos Karkamış, 21 Ağustos Nurdağı, 22 Ağustos Şehitkamil, 23 Ağustos’ta ise Şahinbey İlçe kongresi yapılacak.
Eylül ayı içerisinde yapılması beklenen Gaziantep MHP İl kongresinde ise İl Başkanlığına mevcut Başkan Muzaffer Çelik, Aziz Yücel ve Cahit Çıkmaz’ın adı geçiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Alt yapıya 42 milyon TL’lik yatırım

Alt yapıya 42 milyon TL’lik yatırım

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:40
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Emek Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Canlar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Aşırı terlemeye bu yöntemle son

Aşırı terlemeye bu yöntemle son

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.