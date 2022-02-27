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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Derince'de konuştu:

27.02.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemiz 2023 sonrası göreceksiniz 10 büyük ekonomiden biri olacak"

KOCAELİ (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Türkiye'nin 2023 sonrasında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri olacağını kaydetti.

Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Derince İlçe İstişare Toplantısı'nda konuşan Aydın, Cumhur İttifakı'nın 2023, 2053, 2071 gibi vizyonu ve misyonu yüksek hedefleri olduğunu anlattı.

Türkiye üzerinde hesabı olanların hesabının hiç bitmediğini dile getiren Aydın, Türklerin bu coğrafyayı Türk İslam medeniyetine kapı olarak araladığı bin yıl öncesinden beri Haçlı mücadelesinin devam ettiğini ve bundan sonra da bütün şiddetiyle devam edeceğini ifade etti.

Aydın, bunun yönteminin değiştiğini, bazen askeri darbelerle bazen de 28 Şubat, 1971 muhtırası gibi vesayet rejimleriyle yapılmaya çalışıldığını söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti ne zaman ayağa kalkıp yürümeye başlasa mutlaka bir çelme takılıyor." dedi.

Bunun en acısının, en kötüsünün 15 Temmuz 2016'da yaşandığını kaydeden Aydın, Cumhur İttifakı’nın yürümesi, devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz 2023 sonrası göreceksiniz 10 büyük ekonomiden biri olacak. Her türlü hileye, ayak oyunlarına rağmen. Bunun ayak izlerini görüyoruz." dedi.

Cumhur İttifakıyla Millet İttifakı arasındaki farkın çok açık ve net olduğunu söyleyen Aydın, "Birisinin ilkeleri, ülküleri var, değerleri var, öbürünün ise hiçbir değeri, ilkesi, ülküsü yok. Sadece nefsinin kölesi olmuş bir yere varmak için her yolu mübah sayan bir yapıda hareket etmektedirler. Onun için gerçekten talimat almaya da gönüllüler." diye konuştu.

Toplantıya, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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