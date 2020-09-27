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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması:

ERZURUM HABERLERİ  | 27.09.2020 18:41 | Son Güncelleme

"Türkiye, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki bunu hala idrak edememiş olanlar var. Bunların tek bir derdi var o da ülkenin selameti ya da bekası değil, tam tersine Cumhur İttifakı'nı hırpalamaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Türkiye, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki bunu hala idrak edememiş olanlar var. Bunların tek bir derdi var o da ülkenin selameti ya da bekası değil, tam tersine Cumhur İttifakı'nı hırpalamaktır." dedi.

Aydın, Erzurum'un Aziziye İlçesindeki Ilıca Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen MHP İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Cumhur İttifakı'nın hırpalanmaya çalışıldığını belirten Aydın, "Türkiye, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyor. Ne yazık ki bunu hala idrak edememiş olanlar var. Bunların tek bir derdi var, o da ülkenin selameti ya da bekası değil, tam tersine Cumhur İttifakı'nı hırpalamaktır." diye konuştu.

Aydın, kongrelerin siyasi partilerde yenilenme, enerji toplama ve güç kazanma anlamına geldiğini ifade ederek Erzurum'daki kongrenin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından yapılan seçimde mevcut MHP İl Başkanı Naim Karataş, 550 delegenin oyunu alarak güven tazeledi.

Öte yandan delegeler, kongreye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde; maskeli ve ateş ölçümü yapılarak alındı.

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