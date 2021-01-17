MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın annesi Zülfiye Aydın, dualarla toprağa verildi.

Hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gören 90 yaşındaki Zülfiye Aydın hayatını kaybetti. Zülfiye Aydın’ın cenazesi Asri Mezarlık’ta bugün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, partililer, vatandaşlar ve Aydın ailesinin yakınları katıldı.

