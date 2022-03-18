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  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu:

18.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Unutulmasın ki dağda elde edilmiş stratejik üstünlüğün Meclis'te kaybına göz yummamız MHP olarak mümkün değildir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, "Unutulmasın ki, dağda elde edilmiş stratejik üstünlüğün Meclis'te kaybına göz yummamız MHP olarak mümkün değildir." dedi.

MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Alnı Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda partililere hitap eden Kılıç, 28 Şubat'ta 6+1 partinin yaptığı toplantının sonucunun bir fiyasko olduğunu, ikinci 28 Şubat bildirisiyle açıklanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" taslağının temelsiz ve sonuçsuz olduğunu söyledi.

Kılıç, Kovid-19 salgının bütün dünyadaki olumsuz etkisini bertaraf edemeden çıkan Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle zor günlerden geçildiği bir sırada, muhalefetin ayçiçek yağı üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesinin, "Yönetemiyorsunuz. Sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur. Türkiye bunu hak etmiyor" sözlerinin bühtan ve kaos çıkarmaya dönük iftiralar olduğunu ifade etti.

Kılıç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, binlerce askeri, polisi ve vatandaşı şehit eden PKK terör örgütü militanlarına, "barikat kuran arkadaşlar" diye hitap ettiğini, eli kanlı katiller sürüsünü "piknik yapan insanlar" olarak gösterdiğini ve YPG'li teröristleri masumlaştırdığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki dağda elde edilmiş stratejik üstünlüğün Meclis'te kaybına göz yummamız MHP olarak mümkün değildir. CHP ile İP, HDP tarafından tutsak alınmıştır. Aziz Atatürk'ün 'Dünyanın falan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne? dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alakadar olmalıyız.' sözlerine karşılık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Ne işimiz var Suriye'de? Ne arıyoruz Afganistan'da, Libya'da? Ne yapıyoruz Irak'ta?' sözleri, bizatihi Aziz Atatürk'le taban tabana zıttır, bütünüyle çelişmektedir."

Programa, MYK üyeleri Turan Şener, Serdar Soydan ve Oğuz Akarfırat, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Köyceğiz programının ardından Kılıç ve beraberindekiler, Datça ilçesine geçti.

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