MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, partilerinin kurulduğundan bugüne 53 yıldır hiçbir zaman Başbuğ Alparslan Türkeş'in çizdiği yoldan ayrılmadığını, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de bugün 9 ışıktan aldığı ilhamla asla geriye dönüşünün söz konusu olmadığını söyledi.

Kılıç, Muğla’nın Marmaris ilçesinde MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Partililere hitap eden Kılıç, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaldığı içinde bulundukları otelin kurşunlandığını hatırlattı.

15 Temmuz 2016 gecesinde Marmaris'te kurşunlar atılırken MHP tarafında yaşananları aktaran Kılıç, "Ankara'da MHP Genel Merkezi'nde Sayın Liderimiz, 'Efendim, sizi daha güvenli bir yere götürelim' diyenlere genel merkezin tüm ışıklarını yaktırır ve ardından da söylediği cümle şu, 'MHP Genel Merkezi'nden daha güvenli yer var mıdır? Öleceğimizi bilsek bugün buradan ayrılmayacağız' demiştir. Hemen akabinde de 'Mevcut hükümetin yanındayız, onun destekçisiyiz' demiştir. İttifakın da arkasında durmuştur." dedi.

Kılıç, sabahki Datça programında bir hanımefendinin yanına gelerek, "MHP'nin eski olmadığını, geçmiş ile farklı olduğunu, yön değiştirdiğini" beyan ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"MHP, kurulduğundan bugüne 53 yıldır hiçbir zaman Başbuğ Alparslan Türkeş'in çizdiği yoldan ayrılmamış Sayın Genel Başkanımız bilge lider Devlet Bahçeli'nin de bugün 9 ışıktan aldığı ilhamla asla geriye dönüşü söz konusu olmamıştır. Genel Başkanımız ve dava arkadaşları 3 hilalin aydınlattığı yoldan asla geri atmamış, sağına soluna temayül etmemişlerdir. Devlet Bahçeli, dünyada en güvenilir liderdir. Bu, 5 yıl önce de böyleydi 10 yıl önce de böyleydi bundan sonra da böyle olacak."

Genel Başkan Bahçeli'nin talimatlarıyla bu programı düzenlediklerini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"CHP başta olmak üzere Millet İttifakı'nın gerçek yüzünü bizzat ilçe ilçe dolaşarak anlatmak için geldik. Uzun zamandır yollardayız, genel başkan yardımcılarımız, MYK üyelerimizle ilçe ilçe dolaşıyoruz. Muğla'da sizler de iki gündür aynı şeyleri duyuyor olabilirsiniz ama biz aynı şeyleri tekrar etmeye devam edeceğiz. Ne kadar tekrar edersek o kadar çok bu konularda bilgi sahibi olacağız. Bu anlatılanları her yerde sizler de anlatmanız ve gerçekleri de dile getirmeniz lazım. Gerçekleri size aktarıyoruz."

Kılıç, kendilerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının arkasından giden vatanperver CHP seçmeniyle hiçbir sorunu olmadığının altını çizerek, bu vatansever seçmenlerin de haziran 2023'de gereken cevabı Millet İttifakı'na vereceğinden de emin olduğunu dile getirdi.

28 Şubat'taki Millet İttifakı partilerinin toplantısına da değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"6+1 o görünmez HDP ile birlikte parti genel başkanlarının yayınladığı mutabık sonucunda ortaya ne çıkmıştır, bize göre fiyasko çıkmıştır. Bu 48 sayfalık metinde bir kez Türk milleti adı geçmemiştir. Bir kez Atatürk adı geçmemiştir. Anayasamızın ilk dört maddesi, bizim kutsalımız olan ilk dört maddesi maalesef söz konusu bile edilmemiştir. 48 sayfalık metinde sözde güçlendirilmiş parlamenter sistem anlatılmıştır ama ortaya çıkan bir şey yoktur. Türkiye'nin sorunlarına çözüme dair somut bir tane şey ortaya çıkmamıştır."

Programa, MYK üyeleri Turan Şener, Serdar Soydan ve Oğuz Akarfırat, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

