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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "The Guardian"a tepki:

31.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Batılı ülkelerin yayın organlarında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde yazıların çıkması, partimizin doğru yolda olduğunun ve takip ettiği politikaların olumlu sonuç verdiğinin göstergesidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Batılı ülkelerin yayın organlarında Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde yazıların çıkması, partimizin doğru yolda olduğunun ve takip ettiği politikaların olumlu sonuç verdiğinin göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, İngiltere'de yayımlanan The Guardian'da kaleme alınan bir yazıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde hakaret içeren ifadelere yer verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"The Guardian, sadece belirli bir siyasi temayülü yansıtan yayın organından ibaret değildir. O, aynı zamanda emperyalist Anglosakson politikalarının da propagandasını yapmasıyla maruftur. Türkiye'yi dize getiremeyen küresel aktörlerin; başarısızlıklarını, siyasi hakaretler ve mesnetsiz suçlamalarla telafi etmeye çalışması manidardır. Diğer yandan, Batılı ülkelerin yayın organlarında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde yazıların çıkması, partimizin doğru yolda olduğunun ve takip ettiği politikaların olumlu sonuç verdiğinin göstergesidir. Demek ki MHP her zaman olduğu gibi hedefi on ikiden vurmuş, Türkiye üzerinde emperyalist emeller besleyen ülke ve aktörlerin hesaplarını bozmuştur. Demek ki milli iradenin gücü, antidemokratik yöntemlere başvurarak tahakküm, istila ve vesayet peşinde güç tüketen bedhahlara galebe çalmıştır. Anglosakson-Angloamerikan zihniyetinin, CIA ve MI6 gibi istihbarat örgütleri yoluyla organize suç örgütlerinin elebaşlarını sahte belgelerle yemleyip fonlayarak Türkiye'de hükümet darbesi tezgahlamaya çalıştığı herkesçe bilinmektedir. Hal böyleyken, bahse konu yayın organının MHP'ye dönük mafya yaftalaması pek gülünç kaçmaktadır."

Yalçın, başını ABD ve İngiltere'nin çektiği yayın organlarının, bu ülkelerdeki uluslararası kuruluşlar ve para emici lobilerin, Türkiye'deki mevcut meşru iktidarı yıkmak için yoğun mesai sarf ettiklerini vurgulayarak, "2023 Haziran'ına doğru seçim sathı mailine yaklaşıldıkça, Türkiye'de AK Parti ve MHP tarafından tesis edilen Cumhur İttifakı'nın arkasındaki milli iradeyi bükme çabalarına hız verilecektir." görüşünü paylaştı.

Semih Yalçın, vefanın siyaset ötesi, ulvi bir anlam ifade ettiğine dikkati çekerek, "Sayın Genel Başkanımızın, Alaattin Çakıcı'ya gösterdiği vefa ve yakınlık üzerinden af hazırlığı gibi temelsiz iddialar ortaya atılarak partimizin karalanmaya çalışılmasına asla müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

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