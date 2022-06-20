MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Nallıhan'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her zaman olduğu gibi ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde sizlerin de desteğiyle yine başarılı olacağız." dedi.

Yıldırım, partisinin Nallıhan İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin, doktor, hemşire ve sağlık sistemiyle dünyada başarılı olan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Yıldırım, 15 Temmuz ve sonrasında bölücü terör örgütleri ile mücadele de çok büyük başarılar kaydettiklerini vurguladı.

MHP'li Yıldırım, "Cumhur İttifakı olarak, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her zaman olduğu gibi ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde sizlerin de desteği ile yine başarılı olacağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör, MHP İlçe Başkanı İlker Oymaağaç, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Toplantının ardından Yıldırım ve beraberindekiler, Nallıhan pazarını gezdi, Muhtarlar Derneği, Esnaf Odası Başkanlığı ile Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

