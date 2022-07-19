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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çağrım Sana" kampanyası

19.07.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çağrım Sana" kampanya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birlik ve beraberlik mesajı içeren, "Çağrım Sana" kampanyası başlattı.

Bahçeli, başlatılan kampanyaya yönelik, partinin sosyal medya hesabından video yayımladı.

Videoda, "Bin yıllardır tarih sahnesinde türlü oyunlarla mücadele eden kutlu milletin ferdisin" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ana yurdundan bu yana iyi ve kötü günlerinde birlik olduğunda kazandın, bölündüğünde kaybettin. Gün geldi yurt edinmek için, gün geldi edindiğin yurdu korumak için can verdin, kan döktün. Gün geldi, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdun, gün geldi neslinin devamı için Anadolu'da Kurtuluş Savaşı verdin. Hep mücadele ettin, hiç yılmadın, hiç bozulmadın. Onurundan, gururundan, bağımsızlığından hiç ödün vermedin. Varlığı bildin, yokluğu gördün. Yapılmazı yaptın, imkansızı başardın. Çünkü sen büyük Türk milletinin bir ferdisin. Kendimizi farklı tanımlayabilir hayata, ekonomiye, siyasete farklı pencerelerden bakıyor olabiliriz. Ancak ortak noktamız var, biliyorum, vatan, bağımsızlık.

Şimdi çağrım sana, gel hep birlikte tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi 2023'e taşıyalım. Dosta ve düşmana Türk milletinin bir ve beraber olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterelim. Atatürkçü, demokrat, ülkücü, milliyetçi, mütedeyyin ne dersen de, kendini nasıl tanımlarsan tanımla, hangi görüş ve fikirden olursan ol 'önce ülkem ve milletim' diyorsan çağrım sana."

Kampanyada, "Önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana", "Bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyorsan çağrım sana", "Milli birlik ve huzurlu yarınlar için çağrım sana", "Her yöremizi kardeş, her insanımızı aziz biliyorsan çağrım sana", "Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyorsan çağrım sana", "Biz birlikte Türkiye'yiz diyorsan çağrım sana" sloganları kullanılıyor.

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