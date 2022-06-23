MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

