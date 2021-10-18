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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

18.10.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Sayın Özdemir Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

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