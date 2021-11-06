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MHP Grup Başkanvekili Akçay, Van'da ziyaretlerde bulundu

06.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Van'da ziyaretlerde bulundu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Van'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hakkari'deki programının ardından MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek ile kente gelen Akçay, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Vali Bilmez ile görüşen Akçay ve beraberindekiler, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.

Tekstil fabrikalarını gezen Akçay, iş insanlarıyla bir araya geldi, sıkıntılarını dinledi.

Çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Akçay, partisinin üye standını ziyaret ettikten sonra Hak-İş Sendikasına geçti.

Akçay'a ziyaretlerinde İl Başkanı Salih Güngöralp ve ilçe başkanları eşlik etti.

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