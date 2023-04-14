MHP Grup Başkanvekili Bülbül Sakarya'da konuştu

MHP Sakarya milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Bülbül, siyasi istikrarın önemine değindi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bahseden Bülbül bu sisteme yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Vatandaşın sıkıntıda olduğu her dönemde bunu hafifletmek için hem AK Parti hem de MHP olarak ciddi mesai harcadıklarını dile getiren Bülbül, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, EYT, diğer birçok yapısal meseleler, infaz kanunundaki düzenlemeler, yargı reformu çerçevesinde alınan kanuni tedbirler ile idari önlemlerin, önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Bülbül, vatandaşın kimin ne yaptığını şeffaf bir şekilde görmesi gerektiğini, milletin AK Parti'nin de MHP'nin de artısını da eksisini de çok iyi bildiğini işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim her şeyimiz net ve ortada. Bu iki partinin birlikteliği neticesinde hedeflenenlerin de ne olduğundan haberdarlar. 5 sene içerisinde bunları gördük, milletimize bir sürpriz yaşatmadık. Cumhur İttifakı ne dedi? '2023.' dedi. Koşar adım 2023'e doğru her türlü sıkıntıya rağmen gidiyoruz. '2053.' dedik, '2071.' dedik. Ama karşı taraf, 2 bin 300 maddeden ibaret 230 sayfa kalınlığında ne olduğu belli olmayan, içerisinde bugün yapılmış icraatlar da dahil olmak üzere, hükûmetin yapacağını söylediği icraatlar dahil olmak üzere, onları yeni bir şeymiş gibi anlatan, aynı zamanda HDP'nin siyasi programını aynı şekilde içeriğinde bulunduran bir mutabakat metniyle karşı karşıya kaldık.

Siz çıkacaksınız, hem parlamenter sisteme dönüşten bahsedeceksiniz hem de aynı zamanda 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla ülkeyi yöneteceğinizi söyleyeceksiniz. Siz ya olduğunuz gibi görüneceksiniz ya göründüğünüz gibi olacaksınız. Parlamenter sisteme geçilecekse 7 cumhurbaşkanlığı yardımcılığı nereden çıktı?"

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDEN ÜMİTLİYİZ"

Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulunan Bülbül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes poker surat gibi mimiklerini oynatmadan 1,5 sene boyunca oturup yemişler içmişler millete umut vadetmişler. Ama millet adına bir şey olmadığı ortaya çıktı. Buradan bu memlekete, bu millete hayır gelir mi? HDP'nin vesayeti altında, Kandil'in vesayeti altında bu memlekette bir yönetim anlayışının hakim olması mümkün mü? Bu memlekette terörle mücadelenin devam ettirilmesi mümkün mü? Bir mutabakat metni var; içerisinde PKK'nın adı geçmiyor. Bir mutabakat metni var; FETÖ'nün adı geçmiyor. Bu korku neden? Kime şirin gözükmeye çalışıyorsunuz?

Mavi vatanı çok uluslu yapılarla beraber çözeceklermiş. Mavi vatandaki mesele; Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik ve bağımsızlık meselesidir. Orada biz çok uluslu bir muhatap kabul etmeyiz. Bu uluslararası bir sorun değildir. Türkiye'nin hak ve menfaatleriyle alakalı bir meseledir. HDP'nin resmen vesayeti altına girmiş bir altılı masa var. 'Efendim biz HDP'yle beraber değiliz, altılı masada HDP yok'. Külahıma anlatın artık bu saatten sonra. Kılıçdaroğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Kılıçdaroğlu, altılı masanın da cumhurbaşkanı adayıdır. HDP politikalarından bağımsız bir şekilde bu süreçte bir yönetim ortaya koyamayacağını herkesin biliyor olması gerekir. Kimse kimseyi kandırmasın ve özellikle kimse kendini de kandırmasın. İstikrarı arzu ediyorsak ülkenin huzurunun devamını arzu ediyorsak bunun mücadelesi içerisindeysek Cumhur İttifakı'nın göreve devam etmesinde büyük önem vardır."

Bülbül, Türkiye'nin geleceğinden ümitli olduklarını vurguladı.

Kimsenin karşısında olmadıklarını, hiçbir seçmen kitlesine karşı bir tavırlarının olmadığını, herkesi kucaklamaya hazır olduklarını belirten Bülbül şunları kaydetti:

"Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanmış olan siyasi yapı, basit bir muhalefet olarak değerlendirilemez. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum; ne yazık ki Türkiye açısından bir milli güvenlik tehdididir. Yine hicap duyarak söylüyorum ki bunun içerisinde Kuvayimilliye'nin devamı olduğunu ifade eden, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir yapı olduğunu bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olması da yine aynı şekilde bizim için üzüntü kaynağıdır. Yine 'Türk milliyetçilerini toplayacağım.' diyerek Türk milliyetçilerinin buluştuğu adres olarak kendini tanıtıp kendi parti programında, kendi siyasetinde Türk milliyetçiliğinin esamesi okunmayan bir partiye ne yazık ki belli sebeplerle kaymış olan kardeşlerimizi de biz bu noktada sorumlu tutmuyoruz, onlara da her zaman kapımız açıktır."

Bu vebalin altına kimsenin girmesini istemediklerini ifade eden Bülbül, Cumhur İttifakı'na destek olma çağrısında bulundu.

Bülbül, bunun böyle olacağını düşündüklerini ve bu sonucu görmek için can attıklarını aktararak "Çok ciddi disiplinli bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah bunların meyvesini alırız." dedi.

