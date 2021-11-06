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MHP heyeti Ağrı'da incelemelerde bulundu

06.11.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP heyeti Ağrı'da incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, Ağrı'da incelemelerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MYK Yedek Üyesi Abdulselam Arvas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Partinin il başkanlığını ziyaret eden heyet, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve partililerle görüştü.

Vali Osman Varol'u ziyaret eden Kılavuz ve beraberindekiler daha sonra, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Heyet daha sonra Ağrı Barosuna geçerek Baro Başkanı Salih Aydın ile görüştü.

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