MHP heyeti Ağrı'da incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, Ağrı'da incelemelerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MYK Yedek Üyesi Abdulselam Arvas, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Partinin il başkanlığını ziyaret eden heyet, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve partililerle görüştü.

Vali Osman Varol'u ziyaret eden Kılavuz ve beraberindekiler daha sonra, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Heyet daha sonra Ağrı Barosuna geçerek Baro Başkanı Salih Aydın ile görüştü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz