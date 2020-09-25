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MHP İl Başkanı Avcı: "Bu kongrede kaybeden olmayacak"

ADANA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Ülkücü-Milliyetçi Harekette kongreler hiçbir zaman ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren, kaynaştıran demokratik yarış zeminleri olmuştur” dedi.MHP Adana 13.

MHP İl Başkanı Avcı: "Bu kongrede kaybeden olmayacak"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Ülkücü-Milliyetçi Harekette kongreler hiçbir zaman ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren, kaynaştıran demokratik yarış zeminleri olmuştur” dedi.
MHP Adana 13. Olağan İl Kongresi 26 Eylül 2020 Cumartesi günü Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak. İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın da kongreye katılacağını bildirdi. Avcı, 600 delegenin kayıtlı olduğu kongrede korona virüsten kaynaklı salgınla ilgili tedbirlerin uygulanacağını, salona sadece delegelerin alınacağını kaydetti.
“Bu kongrede kaybeden olmayacak” diyen MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Bu vesileyle kongredeki ikinci adayımız Mustafa İzgioğlu Beye başarı ve hayırlar diliyorum. Ülkücü-Milliyetçi Harekette kongreler hiçbir zaman ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren, kaynaştıran demokratik yarış zeminleri olmuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri gibi, bu kongremizde de kaybeden olmayacak; kazanan Milliyetçi Hareket olacaktır. Buradan alacağımız heyecan ve esecek rüzgarla, genel başkanımızın daha 1992 yılında ortaya koyduğu ‘Hedef 2023 Lider Ülke: Türkiye’ vizyonuna katkı sunacağız. Bunu, ilkesi ve ülküsü olan kadrolarımızla, vefakâr mensuplarımızla, bizlere inanan halkımızla birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

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