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MHP İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13.Olağan kongresi sonrasında İl başkanlığına yeniden mevcut il başkanı İlhan Kaya seçildi.MHP 13.Olağan kongresi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 13.Olağan kongresi sonrasında İl başkanlığına yeniden mevcut il başkanı İlhan Kaya seçildi.
MHP 13.Olağan kongresi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Yapılan kongrede 588 delegenin 513’ü oy kullanmak için sandık başına geldi. Açılan sandıklar sonrasında 13 oyun geçersiz sayıldığı kongrede MHP İl Başkanı İlhan Kaya 266 oy alarak yeniden il başkanlığına seçilirken Ülkü Ocakları Başkanı ve İl Başkanı adayı olan Ali Türker ise 234 oy aldı.
Kongre sonrasında İl Başkanı İlhan Kaya ve Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker birlik beraberlik mesajı verdi.

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