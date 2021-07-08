MHP ilçe başkanlarına online eğitim veriliyor

MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir ilçe başkanlarına yönelik online eğitim başlattı.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan eğitimler Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu bünyesinde düzenleniyor. Eğitimlerin koordinatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç yapıyor.

İl başkanları için 21-25 Haziran'da yapılan online eğitimlerin ardından 5 Temmuz'da başlayan "İlçe Başkanları Eğitim Programı" yarın sona erecek.

Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'ın açış konuşmasını yaptığı online eğitimler ilk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir'in tüm ilçelerine yönelik yapılıyor.

Dersler MHP genel başkan yardımcılarının yanı sıra, milletvekilleri, MYK üyeleri ve alanında uzman akademisyenlerce veriliyor.

Eğitim programında, Türk milliyetçiliği, Türk dünyası, etkin iletişim, etkin sosyal medya kullanımı, Türk dış politikası, seçim sistemi gibi dersler yer alıyor.

