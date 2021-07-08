YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MHP ilçe başkanlarına online eğitim veriliyor

MHP ilçe başkanlarına online eğitim veriliyor

08.07.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk etapta Ankara, İstanbul, İzmir ilçe başkanlarının dahil edildiği eğitim programında, Türk milliyetçiliği, Türk dünyası, etkin iletişim, etkin sosyal medya kullanımı, Türk dış politikası, seçim sistemi gibi dersler yer alıyor

MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir ilçe başkanlarına yönelik online eğitim başlattı.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan eğitimler Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu bünyesinde düzenleniyor. Eğitimlerin koordinatörlüğünü Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç yapıyor.

İl başkanları için 21-25 Haziran'da yapılan online eğitimlerin ardından 5 Temmuz'da başlayan "İlçe Başkanları Eğitim Programı" yarın sona erecek.

Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'ın açış konuşmasını yaptığı online eğitimler ilk etapta Ankara, İstanbul ve İzmir'in tüm ilçelerine yönelik yapılıyor.

Dersler MHP genel başkan yardımcılarının yanı sıra, milletvekilleri, MYK üyeleri ve alanında uzman akademisyenlerce veriliyor.

Eğitim programında, Türk milliyetçiliği, Türk dünyası, etkin iletişim, etkin sosyal medya kullanımı, Türk dış politikası, seçim sistemi gibi dersler yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kestiŞaşkına çeviren anlar! Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anahtar Kelimeler:
MHP

Ankara Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:21
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Aylin Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Vefa Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Eczanesi
Cankaya
Yeni Çankaya Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.