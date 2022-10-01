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MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in katil zanlısı yakalandı

01.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de silahla vurularak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in katil zanlısı Esenyurt'ta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Hançer'i evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahla vuran zanlının Ö.D. (31) olduğu belirlendi.

Zanlının yerini de tespit eden ekipler, Ö.D'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Yapılan araştırmada, Erkan Hançer'in 2002'de Kars'ta işlediği cinayetin ardından olayın kan davasına dönüştüğü ve silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.

Erkan Hançer, 27 Eylül'de Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde silahla vurularak yaralanmış, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hançer, 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Hançer'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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