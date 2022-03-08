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MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müjde:

08.03.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önümüzdeki günlerde kadına karşı şiddetin cezasının artırıldığı bir kanun teklifini TBMM'den geçireceğiz. Bunun müjdesini ilk defa buradan veriyoruz"

MHP Kırıkkale İl Başkanlığı ve Kırıkkale Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm dünyada kadınların en büyük sıkıntısının şiddet olduğunu söyledi.

MHP olarak 2 yıl önce kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla TBMM'ye iki kanun teklifi verdiğini aktaran Öztürk, "Bu kanun teklifimiz aradan geçen 2 yıllık süreçte olgunlaştı. Dün Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve Adalet Komisyonu üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucu bugün kanun teklifi aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki günlerde kadına karşı şiddetin cezasının artırıldığı bir kanun teklifini TBMM'den geçireceğiz. Bunun müjdesini ilk defa buradan veriyoruz. Bizim için kadın anadır, yardır, yarendir, devlettir ve bazen büyük duruşuyla cesur bir komutandır." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Murat Abalı, Kadın Kolları İl Başkanı Melike Boran İsmailoğulları ve çok sayıda kadının katıldığı etkinlik, şiir ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

- Kırıkkale Belediyesinden kadınlara özel etkinlik

Kırıkkale Belediyesi Mahalle Konakları tarafından da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir düğün salonunda program düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayatlarının her alanında varlıklarını hissettikleri kadınlarla büyük onur duyduklarını belirtti.

Belediye olarak kadınların kişisel gelişimlerine, hayata katılmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Saygılı, "Kadınlarımız bizlerin baş tacı. Her zaman onların yanındayız. Bugün onların dertlerinden ve tasalarından uzaklaşmaları, gönüllerince bir gün geçirmeleri için böyle bir eğlence düzenledik." dedi.

Başkan Saygılı'nın kadınlara çiçek verdiği etkinlik, yerel sanatçıların konserinin ardından sona erdi.

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