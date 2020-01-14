SPOR
  4. MHP'li Birol Şahin'den tepki çeken "Filenin Sultanları" paylaşımı!

MHP'li Birol Şahin'den tepki çeken "Filenin Sultanları" paylaşımı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmasının ardından Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, tepki çeken bir paylaşım yaptı. Şahin, paylaşımında "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar" ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine geri atan Şahin daha sonra bu paylaşımını sildi.

MHP'li Birol Şahin'den tepki çeken "Filenin Sultanları" paylaşımı!

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeyi sevince boğarken, Kaynaşlı Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Filenin Sultanları'nın kıyafetine tepki gösterdi.

"KENDİNİ TEŞHİR EDECEKSİN, SONRA DA TOKYO'YA GİDİYORUZ DİYE SEVİNECEKSİN"

Birol Şahin, paylaşımında "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullandı.

Birol Şahin paylaşım

DEVLET BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Birol Şahin gelen tepkiler üzerine paylaşımını silerken, MHP Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Filenin Sultanları'na coşkulu karşılamaFilenin Sultanları'na coşkulu karşılama
'Spor kulüpleri yasası Meclis'e geliyor''Spor kulüpleri yasası Meclis'e geliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birol Şahin A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Ünlü teknik direktörün görevine son verildi

Moussa Sow'dan sürpriz transfer

Moussa Sow'dan sürpriz transfer

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

Yunus Akgün için karar verildi

Yunus Akgün için karar verildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BB Erzurumspor - Altay maçının ardından

BB Erzurumspor - Altay maçının ardından

Uğur Tütüneker: “Takımımı kutluyorum”

Uğur Tütüneker: “Takımımı kutluyorum”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tomas Brecka, Kasımpaşa’da

Tomas Brecka, Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç

Altaylı Kazımcan'a üçlü kıskaç

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı

Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyor

Amatör kulüpler Büyükşehir ile güç kazanıyor

Amatör kulüpler Büyükşehir ile güç kazanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.