MHP'li Birol Şahin'den tepki çeken "Filenin Sultanları" paylaşımı!

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeyi sevince boğarken, Kaynaşlı Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Filenin Sultanları'nın kıyafetine tepki gösterdi.
Birol Şahin, paylaşımında "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullandı.
Birol Şahin gelen tepkiler üzerine paylaşımını silerken, MHP Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
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