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MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2021 20:02 | Son Güncelleme

"En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübüne gitmek arzusundayım"

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili, "Yanlış anlamalara vesile olan bu olaylardan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum." dedi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, Süper Lig'in 16. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması sonrası çıkan olaylarla ilgili "Kamuoyuna duyuru” başlığıyla mesaj yayınladı.

"Kayseri ilimizde oynanan karşılaşmadan sonra bizleri de derinden üzen bir takım hadiseler yaşanmıştır." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Kayseri şehri Anadolu'da kardeşliğin ve misafirperverliğin harman olduğu bir ilimizdir. İstem dışı gelişen ve kardeş Beşiktaş camiasını üzen davranışlar bizi de gerçekten üzmüştür. Beşiktaş Kulübü hepimiz için çok büyük öneme haiz, 118 yıllık ortak değerimizdir. En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübüne gitmek arzusundayım. Beşiktaş ile Kayseri arasında dostluk ve kardeşliğin sonsuza kadar devamı için her şeyi, hep birlikte yapacağız. Sporun kardeşliğe vesile olmak için yapıldığına inanan bir kardeşiniz olarak yanlış anlamalara vesile olan bu olaylardan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum."

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