MHP Milletvekili Taşdoğan’dan çiftçilere su tasarrufu çağrısı

Türkiye genelinde ve Gaziantep’te devam eden yağışların barajları doldurmaya başladığını ve çiftçiyi de bir nebze olsa rahatlattığına değinen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, suyun tasarruflu kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı barajlarda seviyenin yeniden yükselmeye başladığını ifade eden Milletvekili Taşdoğan, sağanak yağmur ve kar yağışıyla birlikte Gaziantep’teki barajlarda su seviyesinin yükseldiğini söyledi. Yeterli yağış olmamasından dolayı kuraklık çanlarının çalmaya başladığını aktaran Taşdoğan, son günlerde etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü paylaştı.

Barajlardaki su seviyesinin gün geçtikçe yükseldiğini dile getiren Taşdoğan, "Gaziantep’te bulunan Hancağız, Kayacık ve Ardıl barajlarımızın doluluk oranı 2021 yılının Şubat ayına girdiğimiz bugünlerde son yağışlar ile 141 Milyon metreküpe ulaştı. Küresel ısınma ve kuraklığı göz önüne aldığımızda bu seviyenin giderek artması bir nebzede olsa sevindiricidir. Gaziantep’te bulunan Hancağız Barajı yüzde 62, Kayacık Barajı yüzde 66 ve Ardıl Barajı ise yüzde 87 doluluk oranına an itibarıyla ulaşmış bulunmaktadır. Genel olarak Gaziantep’teki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 65’e ulaşmıştır” dedi.