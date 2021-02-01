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MHP Milletvekili Taşdoğan’dan çiftçilere su tasarrufu çağrısı

01.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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MHP Milletvekili Taşdoğan’dan çiftçilere su tasarrufu çağrısı

Türkiye genelinde ve Gaziantep’te devam eden yağışların barajları doldurmaya başladığını ve çiftçiyi de bir nebze olsa rahatlattığına değinen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, suyun tasarruflu kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı barajlarda seviyenin yeniden yükselmeye başladığını ifade eden Milletvekili Taşdoğan, sağanak yağmur ve kar yağışıyla birlikte Gaziantep’teki barajlarda su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Türkiye genelinde ve Gaziantep’te devam eden yağışların barajları doldurmaya başladığını ve çiftçiyi de bir nebze olsa rahatlattığına değinen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, suyun tasarruflu kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı barajlarda seviyenin yeniden yükselmeye başladığını ifade eden Milletvekili Taşdoğan, sağanak yağmur ve kar yağışıyla birlikte Gaziantep’teki barajlarda su seviyesinin yükseldiğini söyledi. Yeterli yağış olmamasından dolayı kuraklık çanlarının çalmaya başladığını aktaran Taşdoğan, son günlerde etkili olan yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü paylaştı.
Barajlardaki su seviyesinin gün geçtikçe yükseldiğini dile getiren Taşdoğan, "Gaziantep’te bulunan Hancağız, Kayacık ve Ardıl barajlarımızın doluluk oranı 2021 yılının Şubat ayına girdiğimiz bugünlerde son yağışlar ile 141 Milyon metreküpe ulaştı. Küresel ısınma ve kuraklığı göz önüne aldığımızda bu seviyenin giderek artması bir nebzede olsa sevindiricidir. Gaziantep’te bulunan Hancağız Barajı yüzde 62, Kayacık Barajı yüzde 66 ve Ardıl Barajı ise yüzde 87 doluluk oranına an itibarıyla ulaşmış bulunmaktadır. Genel olarak Gaziantep’teki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 65’e ulaşmıştır” dedi.

"Suyu verimli kullanmalıyız"
Dünya Sulak Alanlar Günü’nü de hatırlatarak tasarruf konusuna değinen Milletvekili Taşdoğan, “Ülke ekonomisi ve sürdürülebilir tarım politikalarının gelişimi için suyun ve su kullanımının önemi 3. Tarım Orman Şurası’nda alınan stratejik kararların içinde önemli bir yer tutmaktadır. Su, dünyada en çok tarımda kullanılmakta olup 2 Şubat günü 1997 yılından buyana, ’Dünya Sulak Alanlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Sulak alanlar bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden biriyiz. Başta Gaziantep olmak üzere ülkemizde tarımsal arazilerin Arazi Toplulaştırma-Sınıflandırma Projelerinin hızlandırılması, toprak ve su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla devletimizin yapacağı altyapı yatırımları, tarımda kullanılacak suyun verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın da bu çerçevede suyu daha tasarruflu ve verimli kullanması önem arz etmektedir” diye konuştu.

MHP Milletvekili Taşdoğan’dan çiftçilere su tasarrufu çağrısı

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