MHP’li Bulut: “Almus’u siyasete ve ayak oyunlarına kurban etmeyeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Almus’u siyasete ve ayak oyunlarına kurban etmeden harekete geçmek gerektiğini ifade ederek, “Almus kıymeti bilinmeyen, Türkiye’nin cennet köşelerinden birisidir” dedi.

Almus ilçesinde muhtarla bir araya gelen MHP Tokat Milletvekili Bulut, bölgenin sorunları ve çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Almus’u siyasete ve ayak oyunlarına kurban etmeden harekete geçmek gerektiğini ifade eden Milletvekili Bulut, “Almus kıymeti bilinmeyen, Türkiye’nin cennet köşelerinden birisidir. Kültürel zenginlikleri, yaylaları, oksijeni zengin ormanları, barajları ile Almus hem sporcuların kamp alanı hem yayla turizmi açısından bulunmaz bir mekandır. Burası gerçek manada bir cennet bahçesidir. Bu güzellikleri değer olarak kazanabilmek için, bırakın Türkiye’yi dünyaya tanıtabilmek için yüreği Almus için atan herkesin bir araya gelmesi gerekmektedir” dedi.

Almus’un bir turizm beldesi haline gelmesi ile birlikte ticaretin canlanacağını, ilçenin göç vermeyeceğini ifade eden Bulut, “Şimdi bizim yapmamız gereken Almus’u bir turizm merkezi haline getirmektir. Avrupa’da İsviçre’nin kasabaları birer turizm merkezi olarak insanları kendisine çekmektedir. Bizim Almus’un İsviçre’nin kasabalarından eksik tarafı olmadığı gibi daha da zenginleri bulunmaktadır. Şimdi Almus belediye başkanımız, kaymakamımız başta olmak üzere herkes tek yürek olmuş. Almus’u dünyaya tanıtmamız gerekiyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Almus’un dünya ve olimpiyat şampiyonların yetiştiği bir yerleşim yeri olduğunun altını çizen Bulut, “Bunun altında yatan gizem temiz havası, besleyici suyu, oksijeni bol ormanları ve su kaynaklarıdır. Şimdi biz federasyonlarımızın bu gerçeği görerek bölgemize tesis kurması halinde müthiş bir kamp yeri olacaktır. Futbol takımlarımız İsviçre, Almanya gibi ülkelerde, Türkiye’de ise Antalya’da sezon öncesi kamp kuruyorlar. Oysa takımlarımız tesis olması durumunda Almus’ta kamp kursalar, daha sağlıklı bir şekilde sezon hazırlıklarını yapabilirler. Rabbim nasip ederse valiliğimiz turizm alt yapısını oluşturmak için ilk kazmayı vurmaya başlayacaklar. Buraya profesyonel bir gençlik kampının inşası konusunda devletimizin, kaymakamlığımızın, valilikte bir projesi var. Bu da hayata geçmek üzere inşallah. Alt yapı sorunlarının aşama aşama çözülmesiyle beraber Rabbim nasip ederse sizin gözlerinizin önünde Almus’un nasıl büyüdüğünü göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

