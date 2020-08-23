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MHP’li Bulut: "İnanmış bir kadronun aşamayacağı engel yoktur"

TOKAT HABERLERİ  | 23.08.2020 15:16 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “İnanmış bir kadronun aşamayacağı engel yoktur” dedi.MHP Tokat Merkez İlçe Olağan Kongresi bir düğün salonunda partililerin katılımı ile yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “İnanmış bir kadronun aşamayacağı engel yoktur” dedi.
MHP Tokat Merkez İlçe Olağan Kongresi bir düğün salonunda partililerin katılımı ile yapıldı. Korona virüs salgını nedeni ile maske ve mesafe kurallarına özen gösterilerek yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut başkanlığında divan heyeti oluştu. Kongre öncesinde konuşma yapan Bulut, partisinin üzerinde geçmişten bugüne kadar oynan oyunları dile getirdi. MHP’nin bölünmesi ve parçalanması için çalışanların bu heveslerinin kursağında kaldığını belirten Bulut, FETÖ’nün bu oyuna gücünün yetmediğini kaydetti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Bulut, “11 tane belediye kazandık, 103 bin oy alarak kuruluşumuzdan bugüne kadar Tokat’ta almış olduğumuz en yüksek oyu aldık. Dolayısı ile şunu söylemek istiyorum. İmanın, ihlasın üzerinde daha büyük bir güç, daha büyük bir oyun, daha büyük bir kurgu yoktur. Sizlerin her birinizin yüreğindeki imanı ve ihlası çok iyi biliyorum. İnanmış bir kadronun aşamayacağı engel yoktur. Bu inanç ve kararlılıkla en büyük hazinemizi birlik, beraberlik ve birliktelik olarak bilerek yolumuza devam ettiğimiz vakit zerre kadar şüpheniz olmasın ki Türkiye genelinde MHP’nin milletimizden büyük ve üstün teveccüh göreceği, Rabbim nasip ederse buralarda da 150 bin oy bandını aşacağımız günleri hep beraber karşılayacağız” dedi.
MHP’nin ülkede üstlendiği misyonu dile getiren Bulut, “Bu partiyi ayakta tutan, Türkiye’nin en önemli siyasi organizasyonlarından birisi haline getiren şey sizlerin içerisindeki birlik ruhudur. En zor şartlarda dahi ben buradayım diye haykıracak, cebinizde beş kuruşunuz olmasa bile ben buradayım MHP’liyim diye haykıracak imanınızdır. İşte bu iman ve birlikteliğin en büyük silahınız olduğunu bilerek her türlü dedikoduya kulağımızı kapatarak, hiçbir kanunda kitapta yazmayan ama ülkücünün töresinde var olan hakikati her gün söyleyerek ‘liderimin sözünün üzerine söz tanımam, liderimin emrinin üzerine emir tanımam, ben Türk milliyetçisiyim, benim inanç ve irademe göre lider teşkilat ve doktrin sorgulamaz, liderin doğruları benim doğrumdur’ diye haykırmak suretiyle hep birlikte yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Bulut’un konuşmasının ardından kongre gelir gider ve faaliyet raporları okundu. MHP Tokat Merkez İlçe Başkanı Murat Yücel, tek liste ile girdiği kongrede güven tazeledi.

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