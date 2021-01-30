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MHP’li Bulut: ‘Tokat’ımız sahipsiz değildir”

30.01.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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MHP’li Bulut: ‘Tokat’ımız sahipsiz değildir”

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın ’Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi’nden çıkarıldığını ifade ederek, “Tokat’ımız sahipsiz değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın ’Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi’nden çıkarıldığını ifade ederek, “Tokat’ımız sahipsiz değildir. Kaderine terk edilemez” dedi.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 4 ilin (Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat) yer aldığı projeden Tokat’ın maddi gerekçeler gösterilerek çıkarıldığını sosyal medya hesabında açıkladı. Tokat’ın bu projeden mahrum bırakılmak istendiğini ileri süren Milletvekili Bulut, “Çekerek Nehrinin doğduğu büyük önem arz eden Tarım ve Hayvancılığın can damarı olan topraklar Artova, Yeşilyurt, Sulusaray ilçelerimiz ve İl Özel idaresi bünyesinde bulunan köylerimiz projeden çıkartılmıştır. Toplam proje bütçesinin yüzde 15’ini küçük bir kısmını kaplayan ilimiz sahipsiz bırakılarak ne yazık ki projeden çıkarılmıştır. Tokat’ımız sahipsiz değildir! Kaderine terk edilemez. Hemşerilerimiz müsterih olsun memleketimizi sahipsiz bırakmayacağız ve hak ettiği yer olan projedeki yerini tekrar aldıracağız” ifadelerini kullandı.

"Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi"
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), 11’inci Kalkınma Planı’nda yer alan hedefleri doğrultusunda başlattığı ’Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi’, toplam 480 köy ve 84 bin kişiye fayda sağlaması bekleniyor. Bu yıl başlaması beklenen 2 milyar TL kaynak sağlanan Avrupa Birliği destekli ’Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi “ 7 yıl sürecek ve bölgeye yeniden hayat verecek. Proje ile bitki örtüsünün, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kaynakların rehabilitasyonu, sürdürülebilir arazi yönetimi, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle kırsal geçimin iyileştirilmesi, heyelan ve sel kontrolü, kırsal ulaşımın iyileştirilmesi amaçlanıyor.

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