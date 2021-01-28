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  4. MHP'li Büyükataman, "partisinin ve Genel Başkan Bahçeli'nin hedef alınmasına" tepki gösterdi:

MHP'li Büyükataman, "partisinin ve Genel Başkan Bahçeli'nin hedef alınmasına" tepki gösterdi:

28.01.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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"Binlerce yılın meydana getirdiği tecrübeleri, feraseti üç kuruşluk isimlerle yok edeceğini zannedenler yanılmaktadır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz" - "Fırlattıkları kartopu ile yüce dağa zarar vereceğini zannedenler, geçmişteki emsalleri gibi üzerlerine çektikleri çığın altında kalacak, yok olup gidecektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Binlerce yılın meydana getirdiği tecrübeleri, feraseti üç kuruşluk isimlerle yok edeceğini zannedenler yanılmaktadır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırılardan sonra, önce saldırılara muhatap olanların ve ardından da bazı siyasi partilerin genel başkan ve yöneticilerinin, "hadsizce", MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığını savundu.

Bunun son bulacağı yerde her geçen gün şiddetini artırdığını belirten Büyükataman, Devlet Bahçeli'ye inat, terör örgütlerinin uzantılarıyla, kirli odaklarla paslaşanların, bu "ucube tavırlarına" şaşırmadıklarını kaydetti.

Milliyetçi hareketin, bin yıllar öncesinde karılmış bir harcın bugünkü görünümü olduğuna işaret eden Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Milliyetçi hareket, bin yıllar öncesinde üflenmiş bir ruhun bugüne yansımasıdır. Milliyetçi hareket, geçmişin temiz mirasını geleceğe taşıyan, kutlu bir dağdır. Binlerce yılın meydana getirdiği tecrübeleri, feraseti üç kuruşluk isimlerle yok edeceğini zannedenler yanılmaktadır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket; kağıt israfı sözde gazeteleri silah, bant israfı sözde TV kanallarını kalkan olarak kullananlar karşısında asaletini korumaya devam edecektir. Fırlattıkları kartopu ile yüce dağa zarar vereceğini zannedenler, geçmişteki emsalleri gibi üzerlerine çektikleri çığın altında kalacak, yok olup gidecektir."

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