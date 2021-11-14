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MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de muhtarlara seslendi:

14.11.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim CHP'ye oy veren, Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak isteyen, yani tıpkı bizim gibi olan kimseyle sorunumuz yok. Biz biriz, beraberiz. Bugünkü Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yle sorunumuz var, kavgamız var" - "Bugün Türkiye'yi bölmek isteyen, Atatürk'ün cumhuriyetini yok etmek isteyen biriyle toprağıyla, milletiyle, devletiyle parçalamak isteyen HDP ile yol arkadaşlığı Atatürk'ün partisine yakışır mı?"

İZMİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP seçmeniyle değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle anlaşmazlıkları bulunduğunu söyledi.

Mevlüt Karakaya, Balçova Termal Otel'de, muhtarlarla bir araya geldi.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, muhtarların sorunlarının çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

FETÖ ve PKK ile mücadelelerinin devam ettiğini belirten Karakaya, son 3-4 yılda özellikle PKK ile mücadelede büyük yol alındığını söyledi.

PKK'nın bitme, HDP'nin kapanma noktasına geldiğini dile getiren Karakaya, "Birileri çırpınıyor, kendini yırtıyor acaba bu süreci tersine nasıl çeviririz diye. Kimse kusura bakmasın, bu ülke bizim." ifadelerini kullandı.

CHP seçmeniyle hiçbir sorunları olmadığını vurgulayan Karakaya, "Bizim CHP'ye oy veren, Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak isteyen, yani tıpkı bizim gibi olan kimseyle sorunumuz yok. Biz biriz, beraberiz. Bugünkü Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'yle sorunumuz var, kavgamız var. CHP'lilerle değil, Atatürk'ün kurduğu CHP ile değil." dedi.

HDP'nin PKK'dan farkı olmadığını savunan Karakaya, şöyle konuştu:

"HDP ile terör örgütü PKK'nın alakası olmadığını söyleyen bir tek CHP. Onlar 'var' diyor, bunlar 'yok' diyor. Bugün Türkiye'yi bölmek isteyen, Atatürk'ün cumhuriyetini yok etmek isteyen biriyle toprağıyla, milletiyle, devletiyle parçalamak isteyen HDP ile yol arkadaşlığı Atatürk'ün partisine yakışır mı? İzmir önemlidir. İzmir, Cumhuriyet'in kalesidir. İzmir oyuna gelirse, Türkiye gider. Bizim derdimiz oy verirsiniz, vermezseniz, CHP yönetimini uyarmanız. MHP olarak hükümet derdinde değiliz. Biz bakanlık istemedik. Şu süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası derdindeyiz."​​​​​​​

MHP'li Mevlüt Karakaya, İzmir'de muhtarlara seslendi

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