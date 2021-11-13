MHP'li Yılık, Çankırı'da "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "HDP, ortağı CHP'yi de kendine benzetmiş, millet iradesini hiçe sayan mandacı bir zihniyetle yabancı ülkelerden yardım talebinde bulunup bir nevi ülkemizin iç işlerine karışmalarını talep etmiştir." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen programa katılan Yılık, burada yaptığı konuşmada, hiçbir siyasi hedefin, planın Türk milletinin varlığından, egemenlik haklarından, geleceğinden ve güvenliğinden daha önemli olmadığını söyledi.

Terör örgütlerini her fırsatta beslemek amacıyla fırsat kollayan siyasi partilerin milli güvenlik tehdidi haline geldiğini belirten Yılık, "Türkiye Cumhuriyeti varlığını ve egemenliğini sarsmak için fırsat kollayan bu partiler veya sivil toplum kuruluşu kisvesine bürünmüş yapılar, hak, eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramları kullanarak sahte gündem yaratmakta, yalan beyanlarda bulunmaktadırlar. Algı operasyonları, çarpıtılmış haberler, kişisel yargılar, kara propagandalar, iftira kampanyaları ile mesafe alınmaya çalışılmakta, zehirli bilgilerle halkımız manipülasyonlara maruz kalmaktadır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını zedelemeye çalışan odaklar boş durmamaktadır." diye konuştu.

Teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP yönetiminin tezkereye "Hayır" diyerek eski hastalığından kurtulamadığını, PKK, YPG ve PYD'yi dolaylı olsa da savunmaya devam ettiğini savunan Yılık, "Suriye ve Irak'ta yapılacak sınır ötesi operasyonlar Hatay'ın, Kilis'in, Gaziantep'in, Ankara'nın, velhasıl tüm ülkenin güvenliği için zaruri olmasına rağmen CHP yönetimi kuruluş gayelerinden tamamen uzaklaşmış ve bir nevi 'Tezkereye hayır, PKK'ya evet', 'Tezkereye hayır, Türk ve Türkiye düşmanlarına evet' demiştir." ifadesini kullandı.

Muhalefet etmenin her yapılanı eleştirmek, her atılan adımı sabote etmek olmadığını anlatan Yılık, şöyle devam etti:

"Türkiye'de görev yapan 10 büyükelçinin 18 Ekim muhtırasının etkileri yatışmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'de görev yapan yabancı diplomasi temsilcilerine, her biri kendi dillerinde kaleme alınmış birer mektup göndererek Kanal İstanbul Projesi'ni desteklememeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. Adeta mandacı zihniyetiyle ülkemizi tüm dünyaya şikayet etmiştir. HDP'nin bölücü, millet ve cumhuriyet düşmanı olduğu bilinen bir gerçektir. Bakıyoruz HDP, ortağı CHP'yi de kendine benzetmiş, millet iradesini hiçe sayan, mandacı bir zihniyetle yabancı ülkelerden yardım talebinde bulunup bir nevi ülkemizin iç işlerine karışmalarını talep etmiştir. Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir aymazlık halidir. Değerlendirmesini Allah nasip ederse 2023 yılında milletimiz yapacaktır."

Yılık, Türkiye'nin jeostratejik konumu, köklü tarihi ve varlığıyla uluslararası kirli hesapların odağında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcüleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD'ye karşı yapılacak muhtemel operasyona engel çıkarmak için Türkiye'ye farklı içerikte birçok çağrı yapmaktadır. ABD Başkanı da aralık ayında düzenlenecek sözde demokrasi zirvesine ülkemizi davet etmeyerek birtakım mesajlar vermekle uğraşmaktadır. Görüldüğü üzere hem içeriden hem dışarıdan her türlü şer odağı ülkemize karşı birlik olmuş, devletimizin itibarını zedelemek için elinden geleni yapar konuma gelmiştir. Bir yandan Yunanistan'a verilen uçak, silah ve mühimmat, bir yandan Suriye ve Irak'ta terör örgütleri eliyle yürütülmek istenen planlar göz önüne alındığında ülkemizin bir kıskaca alınmak istendiği açıktır. Kim ne yaparsa yapsın, bu millet feraseti ve öngörüsüyle bu odaklara prim vermeyecek, ülkesini ve milletini her türlü menfaatten önce tutan Cumhur İttifakı'na desteğini devam ettirecektir."

Konuşmanın ardından partiye yeni üye olanlara rozetleri takıldı.

Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Şekerci, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Korhan Mastı, İl Başkanı Ahmet Kurt ile partililer katıldı.

