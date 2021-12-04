MHP'nin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" heyeti Adana'da ziyaretlerde bulundu

MHP heyeti, "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Adana'da çeşitli programlar düzenledi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, program kapsamında Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, Cumhur İttifakı'na ekonomik olarak diz çöktürülmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her istenildiğinde boyun eğecek, diz çökecek bir ülke olmadığını vurgulayan Varlı, "Hem bulunduğu coğrafyada hem de dünyada söz sahibi olmaya namzet bir Türkiye var artık. Bunu herkes görecek, işaretleri başladı." dedi.

Varlı, "Suriye'de, Libya'da ne işimiz var?" söylemlerine tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Akdeniz'deki gemilerimizin dolaşmasını tehdit dili olarak görüyorlar. Yani Yunanistan Amerika ile askeri anlaşma ve yığınak yapıyor. Beraber tatbikat yapıyorlar. O tehdit değil ama bizim Akdeniz'de dolaşmamız tehdit diliymiş. Ne yazık ki bunu Türkiye'de siyaset yapan partilerin genel başkanları, milletvekilleri söylüyor. Şimdi Yunanistan, Fransa ve Amerika ile anlaşma yapacak, ortak tatbikat yapacaklar. Bu tehdit olmayacak. Bizim gemilerimiz petrol arıyor diye yanlarında da güvenliklerini sağlamak için fırkateynlerimiz olduğu için bu tehdit dili olacak. Eğer bunlar utanmasalar, vallahi billahi gider o Miçotakis'in yanında dururlar. Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlıkları gözlerini kör etmiş, kalplerini mühürlemiş. Cumhurbaşkanı'na olan düşmanlıkları adeta Türkiye düşmanlığına dönüşmüş."

- "Biz Türkiye'nin yanındayız, Türk milletinin yanındayız"

Akdeniz'de hem petrol arama gemileri hem de fırkateynlerin dolaştığını anımsatan Varlı, şunları kaydetti:

"Her türlü engellemelere rağmen biz haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Akdeniz'de hem petrol arama hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz hem de Kıbrıs'ı korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Kim Miçotakis'in yanında durmak istiyor ya da Miçotakis'i desteklemek istiyorsa Allah yolunu açık etsin. Biz Türkiye'nin yanındayız, Türk milletinin yanındayız."

Etkinliğe, MHP milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy, Olcay Kılavuz, Baki Şimşek ve Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, partinin MYK üyeleri ve diğer yöneticileri ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programın ardından MHP heyeti, oda ve borsa yöneticileriyle bir araya geldi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleriyle görüştü.

