MHP'nin Sivas mitingi

SİVAS (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas’ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne doğru yürüyoruz." dedi.

Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, alanı dolduranların güçlerine güç kattığını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nın tıpkı bir gelincik tarlasını andırdığını belirten Bahçeli, "2023'e doğru aday belli, karar net" temalı toplantıya katılanlara teşekkür ederek, "Sivaslı kardeşlerimizin yanı sıra Amasyalı, Tokatlı, Çorumlu, Yozgatlı kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Bir oldunuz, diri oldunuz, hep birlikte cumhurun eğilmeyen başı, bükülmeyen kolu, kesilmeyen nefesi oldunuz. Nitekim birlikten güç doğacağını gösterdiniz. Bu meydana teşrif eden muhterem kardeşlerimi, ekranları vasıtasıyla bizleri izleyen milletimin her güzel insanını hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen teşkilat mensuplarına özellikle teşekkür eden Bahçeli, şu konuştu:

"Gözü olup görmeyene, kulağı olup duymayana, dili olup söylemeyene, kalbi olup çarpmayana Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndan yükselen ses 'ayaktayım ve buradayım' diyor. Çağrımıza kulak verip bizimle aynı hedefe kilitlenmiş Yiğidolarla iftihar ediyorum. Allah sizlerden ayrı ayrı razı olsun diyorum. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas’ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adımı atıyor, bu defa da Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz, yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda Cumhuriyet’in asırlık birikimi, yanımızda cumhurun bıçkın iradesi, önümüzde şehitlerimizin kahramanlığı, üzerimizde Cenab-ı Allah'ın eşsiz himayesi, gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz hikmeti, gecemiz Türkiye, gündüzümüz Türkiye, güvencemiz ise büyük Türk milleti. Tam 103 yıl önce bugün toplanan ve Milli Mücadele'nin yol haritasını çizen Sivas Kongresi ruhuyla Cumhuriyet’imizin yüzüncü yıl dönümüne ulaşmanın azmindeyiz. Milli Mücadele kahramanları dün başarmıştı, aynı şuurla, aynı izlerden giderek biz de başaracağız. Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin, damarlarımızda akan kan yine o kandır." (Sürecek)

