Mi Smart Band 4’e yakından bakıyoruz

Mi Smart Band 4, bir önceki modele kıyasla pek çok farklılık içeriyor. 22.1 gram ağırlığındaki ürün, bilekte rahat bir kullanım sunuyor. Ekranı da önceki modele kıyasla daha büyük, aynı zamanda bu kez renkli. Amoled ekran teknolojisi kullanılan bilekliğin ekran malzemesi de plastik değil, cam.

Smart Band 4’ün kullanışlı bir arayüzü var. Kalp ritminizi, yaktığınız kaloriyi ve uykunuzu takip edebilirsiniz. Örneğin yüzerken nasıl yüzdüğünüzü fark edip ona göre verileri kaydedebiliyor. Ek olarak, haftalık hava durumu tahmininden telefonunuzdaki müzik kütüphanesine kadar pek çok detaya da erişebilirsiniz.

0.95 inç ekranlı bileklik, 5 ATM değerinde, yani 50 metre derinliğe kadar suda rahatlıkla çalışabiliyor. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi bulunan ve 135mAh pile sahip olan cihaz, tek şarj ile 20 güne kadar kullanım imkânı sunabiliyor.

Smart Band 4, temmuz itibarıyla ülkemizde satışta olacak. Pek çok farklı renk seçeneği olacak ve fiyatı da 299 TL olacak.

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