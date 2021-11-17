Mia Khalifa gözyaşları içinde paylaştı! ''Hayatımı mahvetti!''

28 yaşındaki Lübnanlı fenomen Mia Khalifa, köpeğini kucağına alıp ağladığı anları paylaştı. Khalifa, videoya ''Bu sarışın 10 dakikada hayatımı mahvetti'' notunu düştü.
Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Mia Khalifa, bir dönem yetişkin film sektöründe yer almış, filmlerdeki tesettürlü görüntüsü nedeniyle Orta Doğu'da ölüm tehditleri almıştı.
Khalifa, cinsel içerikli filmlerde oynamayı bırakıp bir süre muhasebecilik yaparak geçindi. Ardından YouTube'da sunuculuğa soyundu.
Şimdilerde Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Khalifa, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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