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Mia Khalifa gözyaşları içinde paylaştı! ''Hayatımı mahvetti!''

17.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin filmlerinde oynayarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen fenomen Mia Khalifa, sosyal medya hesabından ağladığı anları paylaştı.

28 yaşındaki Lübnanlı fenomen Mia Khalifa, köpeğini kucağına alıp ağladığı anları paylaştı. Khalifa, videoya ''Bu sarışın 10 dakikada hayatımı mahvetti'' notunu düştü.

Instagram'daki paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Mia Khalifa, bir dönem yetişkin film sektöründe yer almış, filmlerdeki tesettürlü görüntüsü nedeniyle Orta Doğu'da ölüm tehditleri almıştı.

Mia Khalifa gözyaşları içinde paylaştı! ''Hayatımı mahvetti!''

Khalifa, cinsel içerikli filmlerde oynamayı bırakıp bir süre muhasebecilik yaparak geçindi. Ardından YouTube'da sunuculuğa soyundu.

Mia Khalifa gözyaşları içinde paylaştı! ''Hayatımı mahvetti!''

Şimdilerde Instagram'da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Khalifa, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Mia Khalifa gözyaşları içinde paylaştı! ''Hayatımı mahvetti!''

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Mia Khalifa
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