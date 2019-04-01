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Miami Açık'ta şampiyon Roger Federer

TENİS HABERLERİ  | 01.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, 7 numaralı seribaşı John Isner'ı 2-0 yenen 4 numaralı seribaşı Roger Federer kazandı.

Miami Açık'ta şampiyon Roger Federer

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, son şampiyon ABD'li John Isner ile 3 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer karşılaştı.

37 yaşındaki Federer, 1 saat 4 dakika süren maçı, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı. İsviçreli raket, bu sezon 2, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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Roger Federer Miami Açık Tenis Turnuvası

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