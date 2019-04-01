Miami Açık'ta şampiyon Roger Federer

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, son şampiyon ABD'li John Isner ile 3 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer karşılaştı.
37 yaşındaki Federer, 1 saat 4 dakika süren maçı, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı. İsviçreli raket, bu sezon 2, Masters turnuvalarındaki 28, kariyerindeki 101. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
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