Michael Frey, Heidenheim maçında ilk golün asistini yaptı

Bundesliga 2'de Nürnberg ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, maça 11'de başladı.
Nürnberg sahasında ağırladığı Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin ilk golünde asisti yapanm isim ise Frey oldu.
Heidenheim savunmasına zor anlar yaşatan Frey, 82 dakika sahada kaldı. Nürnberg, Bundesliga'da 2'de ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.
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