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Michael Frey, Heidenheim maçında ilk golün asistini yaptı

ALMANYA HABERLERİ  | 31.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bundesliga 2'de Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk etti. Ev sahibi maçın 82. dakikasına kadar 2-0 olmasına rağmen bu üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Michael Frey, Heidenheim maçında ilk golün asistini yaptı

Bundesliga 2'de Nürnberg ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, maça 11'de başladı.

Nürnberg sahasında ağırladığı Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin ilk golünde asisti yapanm isim ise Frey oldu.

Heidenheim savunmasına zor anlar yaşatan Frey, 82 dakika sahada kaldı. Nürnberg, Bundesliga'da 2'de ilk 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.

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nurnberg Bundesliga

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