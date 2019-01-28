Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarına ışık tutan belgesel yayınlandı

Hazırlık aşamasından çekim aşamasına her adımı olay olan Leaving Neverland belgeseli nihayet izleyiciyle buluştu. Şimdiden Sundance Film Festivali’nin en çok konuşulan yapımı olan Leaving Neverland’in Michael Jackson’ın yıllar içinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği söyleniyor.

Dört saatlik bu belgeseli Sundance Film Festivali’nde izleyen birçok kişi Jackson’ın çocukları istismar ettiğine ikna olmuş görünüyor. Belgeseli izledikten sonra Jackson’ın suçlu olduğuna ikna olan isimlerden biri de Indiewire yazarı David Ehrlich. Zira Ehrlich filmi izledikten sonra kaleme aldığı yazıda “Leaving Neverland, Jackson’ın çocukları istismar ettiğini kanıtlıyor” diyerek Jackson’ı net bir dille suçlamaktan kaçınmadı.

Daha önce de pedofili konusunda belgesellere imza atan Dan Reed’in yönetmenliğini üstlendiği Leaving Neverland’de James Safechuck ve Wade Robson, henüz çocuk yaştayken Jackson’ın kendilerini nasıl istismar ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu en rahatsız edici detaylarına kadar anlatıyor. Filmde anlatılanlar öylesine rahatsız edici bir boyutta ki filmin Sundance Film Festivali’ndeki gösteriminden önce seyirciler uyarıldı ve film sırasında tıbbi desteğe ihtiyaç duymaları hâlinde sağlık görevlilerinin hazır bekletildiği söylendi.