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  4. Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson koltuk altı kıllarını almıyor! "Unuttum"

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson koltuk altı kıllarını almıyor! "Unuttum"

01.09.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik efsanesi Michael Jackson'ın üvey kızı Paris Jackson da Madonna'nın kızı gibi koltuk altı kıllarını almayan isimlerden. Paris Jackson açıklaması sonrası sosyal medyada tepki gördü.

Michael Jackson'ın25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu kızı Paris Jackson, babası Michael Jackson’ın 65. doğum gününe dair anma videosunu Instagram’da paylaşırken koltuk altlarının görünmesinin ardından internette gündem oldu.

Videoda, koltuk altı kılları görünen Jackson, yıllardır o kısmını tıraş etmediğini ve orada kıllarının olduğunu bile unuttuğunu söyledi.

Ancak bazı internet kullanıcıları, olaya ünlü isim kadar sakin yaklaşmadı. Instagram’daki gönderiye yorum yapan bazı kişiler, Jackson’ı koltuk altı kıllarıyla göründüğü için eleştirdi.

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“BUNDAN NEFRET EDİYORUM”

Başka bir videoda, babasının doğum gününü kutlayan insanlardan nefret ettiğini itiraf eden genç kadın, bu günü kutlamak isteyen hayranlarının iklim değişikliğine dikkat çekme veya hayvan hakları aktivizmi gibi “sevdikleri” bir şeye dahil olmaları gerektiğini söyledi.

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“Ona saygı göstermek ve doğum gününde onu onurlandırmak istiyorsanız, benim önerim bu olur” diyen Jackson, “Babamın doğum günü için hiçbir şey paylaşmadığım zamanlar oldu ve insanlar aklını yitirdi. Bana kendimi öldürmemi söylüyorlar. Ve aslında Instagram’da paylaştıklarımı temel alarak kendi babama olan sevgimi ölçüyorlar” diyerek şikayetini dile getirdi.

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