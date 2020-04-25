Michael Jordan'dan sonra bir belgelse de Kobe için çekilecek

ESPN'den Baxter Holmes, Kobe Bryant'ın kariyerinin son sezonunu takip etmeleri için bir kamera ekibi tuttuğu haberini paylaştı. Habere göre Kobe'nin son sezonu olan 2015-2016 sezonunda bir ekip Kobe ve Los Angeles Lakers'ı soyunma odasında, iç sahada, deplasmanda, antrenmanlarda ve takım uçağında takip etti.

Ekip belgeseli kurgulamaya başlarken 26 Ocak'ta elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmeden önce Kobe Bryant'ın da kurgulanmış ilk sahneler için ekibe yorumlarda bulunduğu aktarıldı.

KOBE HAYATINI KAYBEDİNCE, YAYIN TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Belgeselin, Micheal Jordan ve Chicago Bulls'un son şampiyonluğunu anlatan ve son günlere damga vuran The Last Dance'e benzer bir belgesel olması bekleniyor.

Kurgu aşamasından yıllar sonra yayınlanması beklenen ve daha önce net bir yayın tarihi verilmeyen belgeselin Kobe Bryant'ın ani ölümünün ardından planlanandan daha erken yayına girmesi için çalışmaların sürdüğü Holmes tarafından ifade edildi.

"BAZI ŞEYLERE GÖZ YUMARAK HER ŞEYE ULAŞMALARINI SAĞLADIK"

Konuyla ilgili olarak ESPN'e açıklamalarda bulunan Lakers'ın halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı John Black, "Daha önce hiç görülmemiş ve hiç olmadığı kadar geniş çapta erişimleri vardı. Ligin izin verebileceği her şeyi yapmalarına kesinlikle izin verdik ve açıkçası bazen göz yumarak, başka tarafa bakarak onlara daha da fazlasına ulaşmalarını da sağladık" dedi.