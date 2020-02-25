Michael Jordan Kobe Bryant ve Gigi Bryant için düzenlenen anma töreninde gözyaşlarını tutamadı

Basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant (41) ile 13 yaşındaki kızı Gianna, Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde geçirdikleri bir helikopter kazası sonucunda yanlarındaki yedi kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişti.

Helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna için veda töreni düzenlendi.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant duygusal bir konuşma yaptı ve gözyaşlarını tutamadı.

TANRI BİRLİKTE ALDI

Vanessa Bryant, 13 yaşındaki kızı Gigi için Benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım. Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte evimizden aldı" ifadelerini kullandı.

GİG'İMİZE İY İBAK

Vanessa Bryant son olarak "Gigi'mize iyi bak. Biz hala en iyi takımız" dedi.

Konuşmak için kürsüye çıkan bir diğer isim ise Michael Jordan oldu.

Michael Jordan, "Kobe'nin ölümüyle birlikte benim de içimde bir parça öldü. O benim küçük kardeşimdi" şeklinde konuştu.

Jordan sözlerini, "Kobe'yi tanıdıkça, olabileceğim en iyi ağabey olmak istedim" ifadeleriyle sürdürdü.

