Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!

Bournemouth maçının ardından hastaneye kaldırılan Keane geceyi yoğun bakımda geçirdi.

Sabah saatlerinde taburcu edilen oyuncuya 4 hafta boyunca topa kafayla vurma yasağı geldi.

Uzun boylu olan ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Keane bu nedenle 1 ay boyucna takımdan uzak kalacak.

Everton kulüp doktoru Dr. Aboul Shaheir’in kararıyla sahalardan uzak kalacak oyuncu Bournemouth maçında kendi takım arkadaşı Idrissa Gueye ile çarpışmıştı.

(Sözcü)

