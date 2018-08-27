Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!

Bournemouth maçının ardından hastaneye kaldırılan Keane geceyi yoğun bakımda geçirdi.
Sabah saatlerinde taburcu edilen oyuncuya 4 hafta boyunca topa kafayla vurma yasağı geldi.
Uzun boylu olan ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Keane bu nedenle 1 ay boyucna takımdan uzak kalacak.
Everton kulüp doktoru Dr. Aboul Shaheir’in kararıyla sahalardan uzak kalacak oyuncu Bournemouth maçında kendi takım arkadaşı Idrissa Gueye ile çarpışmıştı.
(Sözcü)
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