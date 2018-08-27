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Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Everton'ın defans oyuncusu Michael Keane Bournemouth maçında kafasına aldığı darbe sonucu sakatlandı ve yoğun bakıma alındı. Michael Keane'in 4 hafta boyunca topa kafayla vurması doktorlar tarafından yasaklandı.

Michael Keane aldığı darbe sonucu geceyi yoğun bakımda geçirdi!

Bournemouth maçının ardından hastaneye kaldırılan Keane geceyi yoğun bakımda geçirdi.

Sabah saatlerinde taburcu edilen oyuncuya 4 hafta boyunca topa kafayla vurma yasağı geldi.

Uzun boylu olan ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Keane bu nedenle 1 ay boyucna takımdan uzak kalacak.

Everton kulüp doktoru Dr. Aboul Shaheir’in kararıyla sahalardan uzak kalacak oyuncu Bournemouth maçında kendi takım arkadaşı Idrissa Gueye ile çarpışmıştı.

(Sözcü)

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everton Michael Keane

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