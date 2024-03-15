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  4. Mide bulandıran olay, tam 700 kilogram yakalanmıştı: İfadesinde itiraf etti

Mide bulandıran olay, tam 700 kilogram yakalanmıştı: İfadesinde itiraf etti

İHA İHA
15.03.2024 11:10
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Ramazan ayı öncesinde Adana ilinde kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, sucuk yapılmak üzere İstanbul’a götürülmek istenildiği esnada jandarma ekiplerince Sakarya otoyolunda yakalanmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan ve daha öncesinde “evcil hayvanı kasten öldürmekten” suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki şahıs, etlerin sucuk yapılarak Düzce’de piyasaya sürüleceğini itiraf etti.

Ramazan ayı öncesinde Adana ilinde kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayolu üzerinden İstanbul iline götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisini alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Nakil yapılacak aracı tespit eden ekipler, tırın takibine başladı. Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde bulunan bir dinlenme tesislerinde durdurularan tırın içerisinde yapılan aramalarda, 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 yaşındaki C.D.’nin daha öncesinde de “evcil hayvanı kasten öldürmekten” suç kaydı olduğu öğrenildi.

SUCUK YAPARAK DÜZCE’DE PİYASAYA SÜRECEKLERDİ, ETLER İMHA EDİLDİ

Öte yandan, C.D. ifadesinde teslim aldıkları at ve eşek etlerini İstanbul’a götüreceklerini, burada sucuk yaptırılmasının ardından ise Düzce’de piyasa süreceklerini itiraf etti. Piyasaya sürülmeden yakalanan ve Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelemeleri neticesinde ‘tek tırnaklı hayvan eti’ olduğu tespit etilen 700 kilogram et, imha edildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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