‘Midenin de bayram edeceği’ düşüncesine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz, Ramazan bayramı öncesi önerilerde bulundu. Ramazan ayı boyunca yeme alışkanlıklarında değişimler söz konusu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Oruçta metabolizma yavaşladı. Kişinin günlük yaşamı ve düzeni değişmekle beraber sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli beslemeye de bir süreliğine ara vermiş olundu. Ramazan ayında iftar saatinin de 20.00'leri bulması nedeniyle öğün sayısı neredeyse 2'ye düştü. Eğer ki iftar saatinden sonra bir ara öğün yaparsak belki 3 öğün tüketmiş oluruz. Sonuç olarak metabolizma hızı yavaşladı; kimileri kilo aldı, kimileri doğru beslenemedi, kimileri ise yeterli su tüketemedi. Ramazan ayını ve oruç tutmayı sonlandıran, normal yemek yeme düzenine dönüşü başlatan Ramazan bayramı gelirken midemizin de bayram edeceği düşüncesi yaygınlaşmaya başladı. Bu konuya aman dikkat! Bayramı sağlık sorunu yaşamadan ve kilo almadan atlatabilmek için küçük önerileri dikkate alarak sağlıklı seçenekler ile bayramı bayram tadında sağlık sorunları yaşamadan atlatabiliriz” diye konuştu.