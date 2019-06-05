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‘Midenin de bayram edeceği’ düşüncesine dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz, Ramazan bayramında 'midenin de bayram edeceği' düşüncesinin yaygınlaşmaya başladığını belirterek, "Bu konuya aman dikkat” uyarısında bulundu.

‘Midenin de bayram edeceği’ düşüncesine dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz, Ramazan bayramı öncesi önerilerde bulundu. Ramazan ayı boyunca yeme alışkanlıklarında değişimler söz konusu olduğunu ifade eden Yılmaz, “Oruçta metabolizma yavaşladı. Kişinin günlük yaşamı ve düzeni değişmekle beraber sağlıklı yaşamın anahtarı düzenli beslemeye de bir süreliğine ara vermiş olundu. Ramazan ayında iftar saatinin de 20.00'leri bulması nedeniyle öğün sayısı neredeyse 2'ye düştü. Eğer ki iftar saatinden sonra bir ara öğün yaparsak belki 3 öğün tüketmiş oluruz. Sonuç olarak metabolizma hızı yavaşladı; kimileri kilo aldı, kimileri doğru beslenemedi, kimileri ise yeterli su tüketemedi. Ramazan ayını ve oruç tutmayı sonlandıran, normal yemek yeme düzenine dönüşü başlatan Ramazan bayramı gelirken midemizin de bayram edeceği düşüncesi yaygınlaşmaya başladı. Bu konuya aman dikkat! Bayramı sağlık sorunu yaşamadan ve kilo almadan atlatabilmek için küçük önerileri dikkate alarak sağlıklı seçenekler ile bayramı bayram tadında sağlık sorunları yaşamadan atlatabiliriz” diye konuştu.

Elanur Yılmaz, Ramazan'dan sonra beslenme düzenine ayak uydurmak ve bayramda sağlıklı beslenmek için önerilerini şöyle sıraladı:

  • Her zaman olduğu gibi kahvaltı bayramda da en önemli öğündür. Günün koşuşturmasına daha rahat uyum sağlayabilmeniz için ve gün içinde servis edilen besinlerden daha az tüketmeniz için hafif bir kahvaltıyı lütfen atlamayın. Kahvaltınızda salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler yerine, yumurta, peynir, zeytin veya ceviz, tam buğday ekmeğe ve mevsim yeşillikleri gibi besinlere yer verin.

  • Öğle ve akşam yemeklerinde ise kızartmalardan ve yağlı yemeklerden uzak durun. Izgara, buğulama, haşlama şeklinde pişirilen et yemeklerini, etli sebze yemeklerini ya da zeytinyağlı sebze yemeklerini tercih edebilirsiniz.

  • Eğer öğle yemeğinizde bayram için özel olarak yapılan börek, dolma, sarma gibi besinlerden tüketmek isterseniz bir öğünde bu besinlerden, yanında yoğurt ve salata olacak şekilde, o öğünde ekmek tüketmeden yiyebilirsiniz.

  • Bayram sofrasında tüm yemek çeşitlerinden atıştırmak yerine, tabağa alıp onları bitirmeye çalışmak, ne miktar yendiğini görmeye yarar. Böyle yaparak, midenin yanında gözün doymasını da sağlamış olur. (Normalden küçük tabaklar da yardım eder).

  • Metabolizmanızı hızlandırmak için ziyaretlerinizde yakın mesafelere araba ile gitmektense yürümeyi tercih edebilir, akşam yemeklerinden sonra yürüyüşe çıkabilirsiniz.

  • Günde ortalama 2,5–3 litre su içmeli, kalp ritminizin düzeni için çay ve kahve yerine bitki çayları içmelisiniz.

  • Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmelisiniz. Hamur tatlısını tercih ederseniz de ardından mutlaka süt, ayran, yoğurt gibi protein kaynağından tüketin ki kan şekeriniz hızlıca yükselmesin.

  • Misafirperverliğin ve ikramların bol olduğu bir kültürümüz olsa da bayramda besin tüketimi için kimseyi zorlamayın. Fazla tüketilen her besinin sağlık sorunlarına yol açabileceğini unutmayın. Ramazanda gece yemelerine veda ederek, yatmadan iki saat önce meyve, süt gibi hafif bir besinle ara öğün yapın."
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    ramazan bayramı bayram beslenmesi sağlıklı beslenme diyet

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