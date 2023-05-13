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Midway filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Midway filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

13.05.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midway filmi oyuncuları ve filmin konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2019 yapımı olan film bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek. İzleyenlerin beğenisini kazanan filmin yönetmen koltuğunda ise Roland Emmerich oturuyor. Peki, Midway filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Midway filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı...

Midway filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Midway filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Midway, konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlardan biri. 2. Dünya Savaşı dönemine odaklanan filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 6.7 olarak açıklandı. Film, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen Midway Muharebesi'ni anlatıyor. İşte Midway filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı ile ilgili detaylar...

MIDWAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Midway, 2. Dünya Savaşı sırasında Pearl Harbor'dan sonra ABD ile Japon İmparatorluğu'nun karşı karşıya geldiği Midway Muharebesi'ne odaklanıyor. Film, savaşın seyrinin değişmesini sağlayan askerlerin kahramanlık hikayesini anlatıyor.

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MIDWAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Konusuyla dikkat çeken filmin oyuncu kadrosunda Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Woody Harrelson, Dennis Quaid, Mandy Moore, Tadanobu Asano gibi isimler yer alıyor.

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13 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Midway (Yabancı Sinema)
22:45 Midway (Yabancı Sinema)
01:30 Çöp Adam
04:15 Bir Şansım Olsa
05:00 Söz

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