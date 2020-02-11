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Midyat’ta minik öğrenciler yeni emniyet binasını gezdi

MARDİN HABERLERİ  | 11.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu’nda eğitim gören ana sınıfı öğrencileri Toplum Destekli Büro Amirliğini ziyaret edip burada, yeni emniyet binasında gezdi.Ana sınıfı öğrencileri, Midyat’ta yeni binasına taşınan Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı personelleri ziyaret edip binayı gezdi.

Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulu’nda eğitim gören ana sınıfı öğrencileri Toplum Destekli Büro Amirliğini ziyaret edip burada, yeni emniyet binasında gezdi.
Ana sınıfı öğrencileri, Midyat’ta yeni binasına taşınan Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı personelleri ziyaret edip binayı gezdi. Yeni emniyet binası öğrencilere gezdirildikten sonra, Polisleri ziyaret eden öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ardından öğrencilere üzerinde Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü logosu bulunan bardak ve anahtarlık hediye edildi.
Ziyaretin sonunda öğrenciler yeni emniyet binası önünde polislerle hatıra fotoğrafı çekti.

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