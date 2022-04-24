YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı

Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı

24.04.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler Paskalya Bayramı'nı Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla Akçakaya Mahallesindeki tarihi Mor Şarbel Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Midyat Süryani Kiliseleri Papazı İshak Ergün'ün yönettiği ayinde erkek ve kızlardan oluşan korolar ilahiler seslendirdi.

Daha sonra Ergün ile Süryani sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri kilise bahçesinde bayramlaştı, kutlamaları kabul etti.

Kutlamalarda şeker ve çörek ikram edildi, kırmızı boyalı yumurtalar dağıtıldı.

Kutlamaya katılan Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladığını söyledi.

"Bayramların bütün dünyaya huzur ve barış getirmesini ve savaşların bitmesini diliyorum. İnsanların birbirleri ile saygılı olması, dinlerin birbirleri ile saygılı olması dileğimle." diyen Türker, Midyat'ın buna çok güzel bir örnek olduğunu belirtti.

İlçede farklı dinlerden insanların yaşadığına işaret eden Türker, "Birkaç gün önce Ezidi toplumunun bayramıydı, bugün Süryanilerin bayramı, gelecek hafta da Müslümanların bayramı. Şimdiden bütün Müslümanların bayramını da tebrik ederim. Bayramlar kardeşliği, barışı, demokrasiyi, kardeşliği pekiştirsin." dedi.

Ayine katılan Süryanilerden Ferit Demir, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmesini dilediğini söyledi.

Demir, "Duygularımız güzel, çocuklarımızla kiliseye geldik, bayramı birlikte yaşıyoruz. Kiliseden çıktıktan sonra herkesle bayramlaşacağız. Eski adetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

46 yıldan bu yana Almanya’da yaşadığını ifade eden Kenan Abraham da ayine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Annem için Midyat'a geliyorum. Bayramımızı her sene kutluyoruz. İmkanlarımız el verdiği müddetçe Midyat'a bayramlaşmaya geliyoruz." diye konuştu.

Rudi Sümer, salgın nedeniyle bayramı 2 yıldır buruk kutladıklarını anlatarak, bu sene ise bayramın coşkulu geçtiğini aktardı.

Sümer, "Çok mutluyuz, birlik, beraberlik içerisinde kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İş adamı Gebro Sümer de farklı dini inançlardan kişilerin birbirlerinin bayramını kutlamasının mutluluk verici olduğunu belirterek, huzurlu bir ortamda yaşamaktan memnun olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildiEski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi
İzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındıİzmir'de babası ve babaannesini darbeden kişi gözaltına alındı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamalarıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

Mardin Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:24
Öğle
12:20
İkindi
16:04
Akşam
19:07
Yatsı
20:29

Mardin Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazar

Çalım Eczanesi
Artuklu
Temo Eczanesi
Artuklu
Cevher Eczanesi
Kiziltepe
Akbulut Eczanesi
Kiziltepe
Ömer Eczanesi
Midyat
Uçar Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.