Midyat'ta Süryaniler Paskalya Bayramı'nı ayin ile kutladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler Paskalya Bayramı'nı Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla Akçakaya Mahallesindeki tarihi Mor Şarbel Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Midyat Süryani Kiliseleri Papazı İshak Ergün'ün yönettiği ayinde erkek ve kızlardan oluşan korolar ilahiler seslendirdi.

Daha sonra Ergün ile Süryani sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri kilise bahçesinde bayramlaştı, kutlamaları kabul etti.

Kutlamalarda şeker ve çörek ikram edildi, kırmızı boyalı yumurtalar dağıtıldı.

Kutlamaya katılan Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı kutladığını söyledi.

"Bayramların bütün dünyaya huzur ve barış getirmesini ve savaşların bitmesini diliyorum. İnsanların birbirleri ile saygılı olması, dinlerin birbirleri ile saygılı olması dileğimle." diyen Türker, Midyat'ın buna çok güzel bir örnek olduğunu belirtti.

İlçede farklı dinlerden insanların yaşadığına işaret eden Türker, "Birkaç gün önce Ezidi toplumunun bayramıydı, bugün Süryanilerin bayramı, gelecek hafta da Müslümanların bayramı. Şimdiden bütün Müslümanların bayramını da tebrik ederim. Bayramlar kardeşliği, barışı, demokrasiyi, kardeşliği pekiştirsin." dedi.

Ayine katılan Süryanilerden Ferit Demir, Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk getirmesini dilediğini söyledi.

Demir, "Duygularımız güzel, çocuklarımızla kiliseye geldik, bayramı birlikte yaşıyoruz. Kiliseden çıktıktan sonra herkesle bayramlaşacağız. Eski adetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

46 yıldan bu yana Almanya’da yaşadığını ifade eden Kenan Abraham da ayine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Annem için Midyat'a geliyorum. Bayramımızı her sene kutluyoruz. İmkanlarımız el verdiği müddetçe Midyat'a bayramlaşmaya geliyoruz." diye konuştu.

Rudi Sümer, salgın nedeniyle bayramı 2 yıldır buruk kutladıklarını anlatarak, bu sene ise bayramın coşkulu geçtiğini aktardı.

Sümer, "Çok mutluyuz, birlik, beraberlik içerisinde kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

İş adamı Gebro Sümer de farklı dini inançlardan kişilerin birbirlerinin bayramını kutlamasının mutluluk verici olduğunu belirterek, huzurlu bir ortamda yaşamaktan memnun olduklarını kaydetti.

